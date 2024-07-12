Не тільки "Сяйво": 5 фільмів з Шеллі Дювалл, які вам варто подивитися

Шеллі Дювалл, талановита й багатогранна акторка, чий неординарний талант збагатив кіносвіт, на жаль, пішла з життя 11 липня . Ця смерть стала втратою для світу мистецтва, але її спадщина житиме в багатьох незабутніх ролях, які вона подарувала глядачам.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало для вас 5 неординарних фільмів з акторкою для занурення у світ її незабутніх кіноперсонажів.

Попай

Мюзикл Роберта Олтмена, заснований на популярному мультперсонажі. У ньому Робін Вільямс грає моряка Попая, який приїжджає до мальовничого містечка Світхевен, де закохується в красуню Олів Ойл. Саме її й грає Шеллі Дювалл.

Їхньому щастю заважає підступний Блуто, який також прагне завоювати серце Олів. Фільм рясніє музичними номерами, комедійними моментами та візуальною ексцентричністю.

Форест Гіллз

Психологічний трилер з елементами жахів, де головний герой Рико (Чико Мендес), який пережив травму голови під час кемпінгу в горах Катскілл, починає страждати від жахливих кошмарів, що перетворюють його життя на наче страшний сон.

Образ "Мами" від Шеллі Дювал - це майстер-клас з акторської майстерності, який привносить глибину та складність у характер. Цей фільм відзначає повернення Дюваль на кіноекран після 20-річної перерви, а її гра є щемливим нагадуванням про її неймовірний талант.

Енні Голл

Романтична комедія Вуді Аллена розповідає історію стосунків між Енні Голл (Дайан Кітон), невротичною співачкою та стендап-коміком Елвіном "Елом" Девісом (Вуді Аллен). Шеллі відтворила у картині невелику ексцентричну роль дівчини Пем.

Фільм не має чіткої лінійної структури, а натомість розгортається через серію флешбеків та рефлексій. Фільм відомий своїми дотепними діалогами, влучними спостереженнями за людською поведінкою та унікальним стилем режисури Вуді Аллена.

Сяйво

У крижаному полоні готелю "Оверлук" письменник Джек Торренс, намагаючись закінчити роман, стає одержимий його зловісною історією та примарами. Дружина Венді та син Денні стають заручниками його божевілля, борючись за виживання у цій льодовій пастці жаху.

Шеллі Дювалл майстерно втілює образ матері, що з жахом бореться за своє життя і життя своєї дитини.

Роксанна

Романтична комедія Фредда Гейнса, де керівник місцевої пожежної служби з "особливим" виглядом закохується в красуню Роксанну. Під час спроби підкорити дівчину, він переживає труднощі, втрачаючи віру в себе.

Герою доводиться подивитися очі своїм страхам і боротися з новими перешкодами. Дювалл відтворює епізодичну роль дівчини Діксі в кафе.

Що відомо про Шеллі Дювалл

Народилась акторка у Форт-Ворті, Техас. Дювалл з раннього віку виявляла схильність до творчості. Її дебют на екрані відбувся у 1970 році, а вже за кілька років вона співпрацювала з видатним режисером Робертом Олтменом.

Її ранні роботи засвідчили акторський хист Шеллі та її вміння органічно вписуватися в різноманітні образи.

Роль Венді Торренс у психологічному трилері "Сяйво" Стенлі Кубрика, безсумнівно, стала однією з найвідоміших у кар'єрі Дювалл.

Її майстерне зображення жінки, що поступово втрачає розум під впливом жахаючих подій у готелі "Оверлук", вразило глядачів та критиків, назавжди врізавшись у пам'ять.

Після "Сяйва" Дювалл з'являлася у кіно не так часто, роблячи перерви через проблеми зі здоров'ям. Стенлі Кубрік, відомий своїми жорсткими методами роботи, змушував Шелли багаторазово повторювати сцени, що призвело до виснаження та емоційних зривів. Цей досвід, ймовірно, поглибив її тривогу та депресію.

Її публічні виступи ставали дедалі рідшими, а деякі шанувальники висловлювали занепокоєння її психічним станом.

У віці 75 років акторка залишила цей світ через ускладнення діабету.