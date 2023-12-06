Не тільки монети є цінними. Дивіться, які купюри можна дуже вигідно продати

Не лише монети мають цінність у колекціонерів. Деякі купюри також можуть коштувати десятки тисяч гривень. Це, перш за все, банкноти, які мають у своєму серійному номері однакові цифри.

Про те, скільки коштують такі гривні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Violity в Instagram .

Які купюри цінуються у колекціонерів

"У скільки разів вартість стандартних паперових гривень здатна перевищити номінал, якщо там буде цікавий серійний номер? Може здатися трохи дивним, але факт: за купюри з красивими цифрами колекціонери готові віддати тисячі, а інколи навіть десятки тисяч", - пишуть фахівці.

Вони також радять перевірити серійні номери банкнот у ваших гаманцях, а раптом там також цінні купюри, які можна вигідно продати.

Ось так виглядають цінні купюри (фото:Instagram/ Violity)

Де продати унікальні купюри

В Україні рідкісні монети та купюри можна продати на аукціонах Violity, Crafta, форум "Монети ІТК".

Перед тим, як виставити свою банкноту на аукціон, варто проконсультуватись із фахівцем, аби він допоміг вам визначити реальну ціну такої купюри. Інакше ви ризикуєте продати її задешево.

Ось так виглядають цінні купюри фото:Instagram/ Violity)