Не тільки Кеннеді. Знамениті політики, які стали жертвами радянських спецслужб

Днями в США розкрили засекречені файли щодо вбивства Джона Кеннеді. Згідно з оприлюдненими матеріалами, за замахом на президента США в 1963 році міг стояти Радянський Союз. Не секрет, що КДБ і радянські спецслужби неодноразово вдавалися до усунення небезпечних для режиму політиків, дипломатів і громадських діячів по всьому світу.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про найвідоміших жертв радянських спецоперацій.
Український націоналіст і лідер ОУН загинув 15 жовтня 1959 року в Мюнхені. Радянська влада ліквідувала його як небажаного елемента. Вбивство скоїв агент КДБ Богдан Сташинський, використавши спеціальну отруйну зброю - пістолет із ціанистим калієм.
Міністр закордонних справ тоді ще Чехословаччини помер 10 березня 1948 року незадовго після того, як владу в його країні захопили комуністи. Його тіло знайшли під вікнами Міністерства закордонних справ у Празі. Спочатку смерть назвали самогубством. Проте згодом поширилися й інші версії, зокрема про вбивство. І, видно, з роками остання теорія почала набувати більшої ваги, адже у січні 2025 року в Чехії відновили кримінальне провадження за фактом смерті Масарика.
Один із засновників ОУН загинув 23 травня 1938 року в Роттердамі. Його ліквідував агент НКВС Павло Судоплатов, втершись до нього в довіру та передавши вибухівку, замасковану під коробку з цукерками. Сталін розглядав Коновальця як небезпечного лідера українського визвольного руху.
Шведський дипломат, який врятував тисячі євреїв під час Голокосту, був заарештований у 1945 році радянськими військами та відправлений до Москви. Офіційна версія говорить, що він помер від серцевого нападу у Луб’янській в’язниці 1947 року, але багато дослідників історії вважають, що його могли стратити. Крім того, росіяни багато років відмовляли спадкоємцям дипломата в отриманні повного доступу до його справи.
Болгарський дисидент і журналіст, який критикував комуністичний режим, загинув у Лондоні 1978 року. Його вбили за допомогою унікальної отруйної зброї - парасольки з капсулою рицину. Цей метод розробило радянське КДБ. До цього на життя діяча радянські та болгарські спецслужби робили ще два невдалих замахи.
Ігнатій Рейс, чиє справжнє ім’я Натан Порецький, був одним із радянських шпигунів-розвідників. З часом він почав критикувати політику Сталіна і відповідно був ліквідований за зраду. Його смерть, яка сталася в 1937 році, приписують спецгрупі НКВС. Вбивство скоїли у Швейцарії, коли Ройс покидав один із закладів. До нього під'їхав автомобіль, в якому знаходилися два агенти. Один розстріляв Порецького, а інший керував авто. Також планувалося вбивство дружини та сина розвідника.
Ще один український політик і націоналіст, якого КДБ ліквідувало у Мюнхені. Він загинув 12 жовтня 1957 року від отрути, випущеної із загорненого у газету пристрою.
Перераховані вбивства - лише частина довгого списку злочинів радянських спецслужб. Роками росіяни усували своїх ворогів по всьому світу, використовуючи витончені методи та агентів-кіллерів.
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