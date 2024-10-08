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Тільки у чотирьох знаків Зодіаку починається "біла" смуга. Все зміниться у середу

Таро-гороскоп на середу (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

9 жовтня, вже цієї середи, у представників чотирьох знаків Зодіаку можуть здійснитися їхні мрії. Вся річ у тому, що Таро-гороскоп обіцяє їм початок нового життя.

Яким знакам Зодіаку чекати дива, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango.

Водолій

Настав час творчих поривів та кардинальних змін. Дозвольте собі жити так, як вам хочеться, не бійтеся щось змінити. Особливу увагу варто приділити своїм захопленням, роботі, новим проектам. Карти Таро радять поставити крапку в історії невдач та помилок, забудьте про негатив.

Лев

Таро-гороскоп на середу обіцяє вам цікаві пригоди, завдяки яким у вашому житті розпочнеться "біла" смуга. І навіть якщо ви має сумніви, не відмовляйтеся. Спробуйте прокладати нові маршрути та робити те, про що раніше ви навіть не думали.

Близнюки

9 жовтня зверніть увагу на те, що кажуть люди. Несподівані зустрічі можуть допомогти вам знайти правильний шлях. Починайте все з початку, ви зможете влаштувати перезавантаження і позбутися "чорної" смуги, яка приносила лише прикрощі та невдачі.

Стрілець

Не засиджуйтесь на одному місці. Вам потрібно змінити обстановку і зробити все те, що ви намагалися відкласти "на потім". На сумніви та банальне небажання рухатися вперед часу вже немає. Карти Таро обіцяють вам день перемог та нових звершень.

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