Тікайте від них не озираючись. 3 типи токсичних чоловіків, з якими щастя не буде

Під час знайомства та початку стосунків з чоловіком не усі жінки звертають увагу на так звані "червоні прапорці". Але якщо ви одразу не помітите, що поруч з вами токсична людина, нічого доброго з цього не буде.

Як розпізнати поганця та від яких чоловіків треба тікати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Він імпульсивний та жорстокий

Спочатку ви можете цього не помічати, але якщо чоловік на вас кричить або навіть замахується - з ним щастя не буде. Потім він може розкрити себе повністю, і вам точно не варти чекати на те, коли це станеться. Перші "дзвіночки" жорстокості - нахабство до інших та вчинки, якими він хоче показати, що краще за інших.

"Це хлопці, романтизовані у фільмах. Ідеальний приклад: "Росомаха" Х'ю Джекмана. Хоча зовні він неконтрольований дурень, ми маємо вірити, що він тихий і глибоко нещасливий чоловік, якому просто потрібна любов хорошої жінки, щоб налагодити своє життя", - пояснює видання.

Як розпізнати токсичного чоловіка (фото: freepik.com)

Він - ловелас

Існують чоловіки, для яких побачення - це спорт або інша гра. Вони пишаються тим, що підкорили серця багатьох жінок. І такому чоловіку завжди буде мало однією жінки. Розпізнати такого ловеласа доволі просто - він точно красунчик, він буде дуже ніжним та чуйним, але після першого побачення зникне.

"Вони, швидше за все, чесно скажуть вам, що їм не подобаються стосунки. Жінок часто спонукають думати, що цим чоловікам просто потрібно зустріти правильну обраницю. Хоча це може бути правдою для деяких, ви точно хочете скористатися шансом стати ще одним пішаком у його грі?" - йдеться у статті.

Ознаки токсичного чоловіка (фото: freepik.com)

Він має чимало секретів

Якщо ви нічого не знаєте про чоловіка, а він ігнорує усі питання й завжди знаходить купу відмовок, аби не говорити правду - йому точно є, що приховувати. Можливо, він веде подвійне життя. І ви ніколи не познайомитеся з його батьками або друзями.

"Ці люди - звичайні брехуни і не відчувають докорів сумління перед своїми жертвами. Тримайтеся подалі!" - додали у виданні.