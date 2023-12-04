Бегите от них без оглядки. 3 типа токсичных мужчин, с которыми счастья не будет

Во время знакомства и начала отношений с мужчиной не все женщины обращают внимание на так называемые "красные флажки". Но если вы сразу не заметите, что рядом с вами токсичный человек, ничего хорошего из этого не будет.

Как распознать подлеца и от каких мужчин нужно убегать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Он импульсивен и жесток

Сначала вы можете этого не замечать, но если мужчина на вас кричит или даже замахивается - с ним счастья не будет. Затем он может раскрыть себя полностью, и вам точно не стоит ждать, когда это произойдет. Первые "звоночки" жестокости - наглость к другим и поступки, которыми он хочет показать, что лучше других.

"Это ребята, романтизированные в фильмах. Идеальный пример: "Росомаха" Хью Джекмана. Хотя внешне он неконтролируемый дурак, мы должны верить, что он тихий и глубоко несчастный мужчина, которому просто нужна любовь хорошей женщины, чтобы наладить свою жизнь" , - объясняет издание.

Как распознать токсичного мужчину (фото: freepik.com)

Он - ловелас

Существуют мужчины, для которых свидание - это спорт или другая игра. Они гордятся тем, что покорили сердца многих женщин. И такому мужчине всегда будет мало одной женщины. Распознать такого ловеласа довольно просто - он точно красавчик, он будет очень нежным и отзывчивым, но после первого свидания исчезнет.

"Они, скорее всего, честно скажут вам, что им не нравятся отношения. Женщин часто побуждают думать, что этим мужчинам просто нужно встретить правильную избранницу. Хотя это может быть правдой для некоторых, вы точно хотите воспользоваться шансом стать еще одной пешкой в его игре?" - говорится в статье.

Признаки токсичного мужчины (фото: freepik.com)

У него немало секретов

Если вы ничего не знаете о мужчине, а он игнорирует все вопросы и всегда находит кучу отговорок, чтобы не говорить правду - ему точно есть, что скрывать. Возможно, он ведет двойную жизнь. И вы никогда не познакомитесь с его родителями или друзьями.

"Эти люди - обычные лжецы и не чувствуют угрызений совести перед своими жертвами. Держитесь подальше!" - добавили в издании.