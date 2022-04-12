Тик-ток войска Кадырова в Украине: все проколы и постановки "пехотинцев" Путина

Рамзан Кадыров и его Тик-ток войска продолжают позориться со своими постановками и ляпами о войне в Украине.
О всех проколах и постановках Рамзана и его "кадыровцев" говорится в сюжете "Настоящего времени".
В социальных сетях ежедневно появляются ролики, снятые солдатами полка спецназначения имени Ахмата Кадырова. Из-за активной жизни в соцсетях и постановочных роликов кадыровцев стали называть тик-ток войсками.
В этих роликах кадыровцы и стреляют, и танцуют и украинцы их "радостно встречают" в своих домах. Правда, оператор выходит уже из дома этих мирных жителей.
Но не все постановки бывают удачными - "пехотинцы путина" часто допускают проколы.
3 апреля Кадыров показал, как якобы раздает гуманитарку жителям Мариуполя. Якобы продовольствие было доставлено от регионального общественного фонда имени его отца - Ахмата Кадырова. Но на упаковках продуктов - надписи на украинском: "борошно", "лікарська ковбаса", макароны "Київ мікс" і так далі.
Можно прийти к выводу, что розданные продукты - из разграбленных украинских магазинов. В Грозном на этот счет не объяснились, а Кадыров убрал этот пост из своего Telegram.
Рамзан 13 марта якобы лично побывал под Киевом в Гостомеле. Там он якобы встретился со своими боевиками и поставил им задание: взять столицу. В качестве доказательства - видео из темной комнаты.
Журналисты "Украинской правды" проверили геолокацию Кадырова по телефону и выяснили, что в этот день он был в Грозном.
28 марта Рамзан якобы посетил "своих" в Мариуполе. 29 марта появились фото, где глава Чеченской республики молится с пулеметом на заправке.
Но фото сделано на заправке Pulsar, которой владеет Роснефть. В Украине таких заправок нет.
В еще одном видео якобы с Маруполя, Кадыров встречается с командующим 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил России Андреем Мордвичевым, который в Украине объявлен погибшим.
На видео снова же непонятно ни содержание разговора, ни место, ни дата съемки.
Кадыровцы якобы постоянно воюют на передовой. Но их каждый раз выводят на чистую воду. Например, снимки, якобы сделанные под Киевом, на самом деле - из Беларуси.
На одном из видео, слитом в сеть, кадыровцы якобы гуляют по украинским городам, но при этом падают при первых же звуках выстрелов.
"Слідство.Інфо" показало в расследовании, что Мариуполь кадыровцы не контролируют, хоть и закидывают сеть видеороликами. К примеру, на одном из видео, кадыровцы обстреливают уже пустое и сгоревшее здание в городе.
И большая часть видео снята в одном сквере на окраине города.
Об этом говорится в показаниях украинцев. 141-й специальный моторизованный полк имени Кадырова среди других воевал в Буче и других городах близ Киева.
Они расстреливали, насиловали, пытали, мародерствовали и уничтожали украинцев.
Ранее мы писали, что в Днепре убитых кадыровцев решили хоронить в свиных шкурах.