"Тихий убийца": ученые назвали кухонный предмет, представляющий серьезную угрозу здоровью

Современные изобретения значительно облегчают работу для хозяек на кухне, но как показывают последние исследования, некоторые из них могут быть не такими безопасными для здоровья, как это считалось ранее.

Что не так с алюминиевой фольгой

Этот кухонный предмет часто используют для запекания рыбы, картофеля или других блюд. Впрочем, у ученых есть опасения относительно безопасности такого материала.

Алюминиевая фольга - это очень тонкий лист блестящего алюминиевого металла, который создается путем прокатки крупных металлических слябов до толщины 0,2 мл.

Этот материал часто используют в быту и во время приготовлении пищи, включая промышленную упаковку, изоляцию и транспортировку.

Алюминий присутствует не только в фольге, но и встречается в земной коре. Он есть и в пищевой упаковке, косметике, почве, воде и различных продуктах, включая фрукты, овощи, мясо, рыбу, зерновые и молочные продукты.

Пищевые добавки, такие как консерванты, красители и искусственные загустители, могут содержать алюминий, и часто в больших количествах, чем они есть в составе домашней пище.

Количество алюминия, употребляемого человеком, зависит от многих факторов. В частности, от того, насколько легко он усваивается с пищей, сколько его было в почве, на которой выращивались овощи или фрукты.

Этот металл также присутствует в незначительных количествах во многих лекарствах, включая антациды. Однако лишь небольшая часть алюминия действительно усваивается организмом. Остальные выводятся.

Чем опасен алюминий для здоровья

В повседневной жизни люди обычно не получают опасную дозу алюминия. Повышенный его уровень связывают с болезнью Альцгеймера или раком, но доказательства еще не окончательны и требуют дополнительных исследований.

Лучше минимизировать употребление алюминия, хотя полностью отказаться от него почти невозможно. По данным Всемирной организации здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, допустим низкий уровень алюминия в организме - около 2 мг на кг веса тела в неделю.

Исследования показали, что алюминий может попадать в пищу во время приготовления пищи в фольге или посуде с алюминиевым покрытием. Количество вымывания зависит от температуры приготовления, кислотности пищи, наличия соли и специй.

Одно исследование показало, что запекание красного мяса в фольге может увеличить количество алюминия в пище на 378%.

Хотя сейчас нет конкретных доказательств того, что алюминий, который вы употребляете из фольги, связан с повышенным риском для здоровья. Однако эксперты советуют избегать приготовления пищи в фольге при высоких температурах, не пользоваться алюминиевой посудой и не смешивать фольгу с кислыми продуктами.