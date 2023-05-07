Чи можна пити каву при хворобах серця, шлунку та при діабеті: важливе пояснення дієтолога

Крім того, люди бояться пити каву після видалення жовчного міхура, при гіпертонічній хворобі, цукровому діабеті, остеопорозі та інших багатьох станах.

Деякі експерти застерігають від вживання кави, запевняючи, що вона має багато негативних впливів на організм. Наприклад, що її не можна пити натщесерце, бо подразнює шлунок та кишківник, а ще вона начебто вимиває кальцій, кості стають крихкими і ламаються.

Про те, як саме кава впливає на організм при різних хворобах, розповіла дієтолог Оксана Скиталінська на своїй сторінці у Facebook .

Чи можна пити каву на голодний шлунок

"Наш шлунок - це орган, який може витримувати присутність багатьох різних речовин, зокрема, шкідливих. Слизова оболонка покрита шаром захисного слизу, який захищає її від соляної кислоти, яка потрібна для перетравлювання їжі. Ви ж не переживаєте, що соляна кислота роз’їдає порожній шлунок?" - каже дієтолог.

Вона додає, що навіть супер міцна кава ніяк не пов’язана ні з гастритами, ні з виразками.

"Кава стимулює утворення соляної кислоти, але це ніяк не впливає на слизову шлунка. Проте для людей, у яких є рефлюксна хвороба (коли частина кислого шлункового вмісту повертається в стравохід) вона може викликати печію. Але цьому також можна зарадити: каву поєднати з молоком", - говорить лікар.

Також дієтолог зазначає, що у людей, у яких не змикається сфінктер між стравоходом та шлунком, печію можуть викликати будь-які кислі продукти, мінеральна вода чи навіть просто нахил тулуба.

"Кава прискорює перистальтику, тому корисна для тих, у кого закрепи. Вона стимулює утворення жовчі (має легкий жовчогінний ефект) та секрецію підшлункової залози. Ці її властивості означають, що вона покращує травлення", - каже лікар.

Кава при цукровому діабеті

У дослідженнях людей, які живуть із діабетом було показано, що кава сприяє зниженню рівня глюкози та сечової кислоти, зменшує інсулінорезистентність. Паралельно з цим знижуються рівень системного запалення.

Кава при стеатозі печінки, фіброзі та цирозі

Вживання кави позитивно впливає на роботу печінки, зменшує відкладання жиру в клітинах печінки, яке відбувається при стеатозі (в народі кажуть "ожиріння печінки"), сповільнює утворення фіброзу та прогресування цирозу.

Кава і рак

Кава знижує ризик раку ротової порожнини, гортані, товстого кишківника (2 чашки з кофеїном).

"Американське Онкологічне товариство в рекомендаціях пише про зниження ризику декількох видів раку, включаючи рак печінки, ендометрію, ротової порожнини, горла та гортані, а також раку шкіри (меланоми)", - розповідає Скиталінська.

Це відбувається через присутність біологічно активних сполук, включаючи алкалоїди кофеїн і тригонелін, поліфеноли, хлорогенову кислоту.

Ці речовини сповільнюють пошкодження клітин, активують гени, які беруть участь у репарації ДНК, пригнічують метастазування. Кава також скорочує час на транзит канцерогенів через кишківник.

Споживання кави здатне знизити ризик появи деяких видів раку (фото: freepik)

Кава і остеопороз

Кофеїн може дуже слабо зменшити засвоєння кальцію (приблизно на 4 мг кальцію на чашку кави), але це можна повністю компенсувати, додавши 1-2 столові ложки молока до кави.

Кава при високому тиску та хворобах серця

Споживання кави асоціюється із нижчим ризиком смертності від усіх причин серцево-судинних захворювань, ішемічної хвороби серця та інсульту.

"Помірне вживання кави для людей, які не мають гіпертонічної хвороби, не підвищує, а може навіть знижувати ризик розвитку артеріальної гіпертензії", - стверджує лікар.

Помірне споживання кави (1-3 чашки/день) не впливає негативно на артеріальний тиск у більшості людей, у тому числі й у хворих на артеріальну гіпертензію.

Збільшення споживання вище 3-х чашок на день не було пов’язане зі шкодою, але корисний ефект був менш вираженим

Кава і стрес

"Кава стимулює утворення і виділення в кров адреналіну. А він, своєю чергою, стимулює прилив крові до серця та мозку, щоб краще приймалися рішення. Адреналін росте не один, а в парі із кортизолом, гормоном наднирників. Їх обох ще називають гормонами стресу, проте саме вони підвищують стресостійкість і допомагають адаптуватися до ситуації", - каже Скиталінська.

Вона зазначає, що рівень кортизолу найвищий вранці, починаючи з 6-тої до 8-ої, коли ми повні сил та енергії, а ближче до обіду рівень його падає, як і увага і рівень активності.

"Тому чашка кави в першій половині дня допоможе підвищити і кортизол. І на цьому потрібно зупинитися, і не стимулювати підвищення кортизолу ввечері", - радить дієтолог.

Занадто багато кофеїну може спричинити посилення тривоги, нервозність, порушення сну, головні болі, прискорення серцебиття, підвищення кров'яного тиску, порушення серцевого ритму.

Кава і тестостерон

"Цей гормон є і в чоловіків, і в жінок, проте в різній кількості. Так от кава, у поєднанні з фізичними навантаженнями, збільшує рівень тестостерону, а це означає, що збільшує рівень фізичної витривалості під час виконання силових та аеробних вправ. Тому і рекомендують вживати каву незадовго до занять", - каже Скиталінська.

Кава збільшує фізичну витривалість (фото: freepik)

Кава та епілепсія

Помірні дози кофеїну (1 чашка) можуть принести користь пацієнтам з епілепсією, тоді як високі дози (4 чашки кави на день або більше) можуть збільшити сприйнятливість до нападів.

Навіть більше: в метааналізі було вказано, що вживання кави/чаю не завдає шкоди, якщо споживати їх на рівні 200 мг (кофеїн) за один раз (приблизно 2½ чашки кави) або 400 мг на день (приблизно 5 чашок кави).

Кава і діарея

Напої, що містять кофеїн, мають проносний ефект. Більше 2-3 чашок кави або чаю на день часто можуть викликати діарею, у людей, які мають до неї схильність. До речі, чорний чай містить таніни, речовини, які сповільнюють перистальтику кишківника, тому чорний чай може бути хорошою альтернативою каві.

Кава після видалення жовчного міхура

"Кава легко стимулює утворення та виділення жовчі, тому корисна після видалення жовчного міхура, тому що запобігає застою жовчі в жовчних протоках. Вже через тиждень після операції можна почати вживати слабку каву", - пояснює Скиталінська.

Висновки

"Є багато досліджень, які демонструють позитивні та негативні ефекти кофеїну. Відомо, що 300 мг кофеїну - це максимальна допустима доза, а якщо ще точніше, то 4 мг на кілограм ваги. Але кількість кофеїну, який має корисний і шкідливий вплив, може бути різною для різних людей. Деякі люди можуть метаболізувати кофеїн набагато швидше або повільніше", - наголошує лікар.

Кава може дати багато користі, якщо ставитися до неї не лише, як до терпкого напою, але і як до ліків. Нехай це буде 1-2 чашечки, але якісного напою і тоді він точно принесе лише користь.