"Ти рятував життя, а хтось тільки забирає": на війні загинув французький журналіст, який допомагав тваринам

Зазначається, що репортер загинув внаслідок російського ракетного удару в районі Часового Яру Донецької області, неподалік Бахмута, за який тривають кровопролитні, найжорстокіші бої. Інші члени команди не постраждали.

"Ми переписувалися ще позавчора, а сьогодні він загинув. Минулого тижня французький журналіст Арман Солдін написав нам повідомлення і поділився відео, як він із колегами врятував у окопі знесиленого їжака. Він вилікував тварину і згодом випустив на волю", - написали зоозахисники.

Арман Солдін загинув під Бахмутом (фото: twitter.com/ArmanSoldin)

"Так боляче... Армане, ти рятував життя, а хтось їх вміє його тільки забирати. Прощавай", - написали співчуття про смерть журналіста.

Зазначимо, що репортер народився у Сараєві, був громадянином Франції та працював у AFP з 2015 року.

На своїй сторінці у Twitter він ділився всіма подіями, що відбуваються на фронті. Там є і відео, врятованого ним їжачка.

In the meantime, it's sleep time ! although it seems he/she's sleeping all the time anyways). I've put the kettle on and filled up a little bottle of water and put next to him wrapped in kitchen roll. He is cuddling with it right now!



10/11 #ukraine pic.twitter.com/irGlBJ1x7p