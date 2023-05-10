"Ти рятував життя, а хтось тільки забирає": на війні загинув французький журналіст, який допомагав тваринам

На Донбасі 9 травня загинув 32-річний відеожурналіст AFP Арман Солдін. Він жив в Україні з вересня, був відеокоординатором AFP на території країни та регулярно виїжджав на фронт на сході та півдні України.

Про загибель відеорепортера повідомило саме агентство Twitter , а також благодійна організація UA Animals.

Подробиці смерті французького журналіста

Зазначається, що репортер загинув внаслідок російського ракетного удару в районі Часового Яру Донецької області, неподалік Бахмута, за який тривають кровопролитні, найжорстокіші бої. Інші члени команди не постраждали.

"Ми переписувалися ще позавчора, а сьогодні він загинув. Минулого тижня французький журналіст Арман Солдін написав нам повідомлення і поділився відео, як він із колегами врятував у окопі знесиленого їжака. Він вилікував тварину і згодом випустив на волю", - написали зоозахисники.

Арман Солдін загинув під Бахмутом (фото: twitter.com/ArmanSoldin)

"Так боляче... Армане, ти рятував життя, а хтось їх вміє його тільки забирати. Прощавай", - написали співчуття про смерть журналіста.

Зазначимо, що репортер народився у Сараєві, був громадянином Франції та працював у AFP з 2015 року.

На своїй сторінці у Twitter він ділився всіма подіями, що відбуваються на фронті. Там є і відео, врятованого ним їжачка.