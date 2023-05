"Ты спасал жизни, а кто-то только отбирает": на войне погиб французский журналист, помогавший животным

Отмечается, что репортер погиб в результате российского ракетного удара в районе Часова Яра Донецкой области, неподалеку от Бахмута, за который продолжаются кровопролитные, жесточайшие бои. Другие члены команды не пострадали.

"Мы переписывались еще позавчера, а сегодня он погиб. На прошлой неделе французский журналист Арман Солдин написал нам сообщение и поделился видео, как он с коллегами спас в окопе обессиленного ежа. Он вылечил животное и впоследствии выпустил на свободу", - написали зоозащитники.

Арман Солдин погиб под Бахмутом (фото: twitter.com/ArmanSoldin)

"Так больно... Арман, ты спасал жизнь, а кто-то их умеет только отнимать. Прощай", - написали соболезнование о смерти журналиста.

Отметим, что журналист родился в Сараево, был гражданином Франции и работал в AFP с 2015 года.

На своей странице в Twitter он делился всеми событиями, происходящими на фронте. Там есть и видео, спасенного им ежика.

In the meantime, it's sleep time ! although it seems he/she's sleeping all the time anyways). I've put the kettle on and filled up a little bottle of water and put next to him wrapped in kitchen roll. He is cuddling with it right now!



10/11 #ukraine pic.twitter.com/irGlBJ1x7p