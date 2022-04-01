"Ти для мене, як матір для сина - сама рідна й навіки одна": Усик посвятил песню Украине (видео)

Александр Усик, который выехал из Украины готовиться к бою с Джошуа, посвятил стих своей родной стране.
Трогательные строки были написаны боксером еще в 2018 году. Но сейчас Александр опубликовал их в своем Instagram уже в качестве песни.
"Добрый вечер, мы из Украины. Это стихотворение я писал ночью 2 января 2018 года. В 01:27. Я был в своем тренировочном лагере. Я готовился к поединку с Майрисом Бриедисом, и после тренировки я не мог уснуть. И мне в голову пришла мысль написать это стихотворение. Я назвал его "Новый Гимн". Я не знаю, почему я так его назвал. Поэтому я хочу посвятить это стихотворение, а сейчас - песню - Украине и украинскому народу. Слава Богу за Украину!" - написал Усик.
Україна, моя Україна.
Моя сильна, моя Батьківщина.
Ти для мене, як матір для сина, -
Сама рідна й навіки одна.
Ти козацького роду країна,
Богом ти на небі любима,
Батьківщина ти сильна моя.
Тіло ми за тебе положим,
А душею ми з Богом завжди.
Ми за тебе, рідненьку, попросим
Всіх святих тебе зберегти.
І безкрайні поля без обмежень,
І вродливі ліса та поля,
Й карпатські гори високі,
І смереки стрункі, як струна.
Все в нас є: для життя та для свята,
В нас країна єдина на всіх.
Так помолимось, браття, ми Богу,
Щоб зберіг нас у єдності всіх.
Также Усик обратился к "маленькой кучке, которая будет сейчас лаять, почему ты не сделал этого раньше, или где ты был раньше".
"Мира вам, добра, и Любови. Каждый из нас делится с миром тем, что он имеет. Кто-то имеет много любви и этим делится. А кто-то имеет много злости и посылает ее на других, не понимая, что вселенная работает по-другому. Что отдаешь - то и получаешь. Лучше поздно, чем никогда", - написал спортсмен.
Напомним, что российские оккупанты обстреляли дом Усика под Киевом.
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