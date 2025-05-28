"Ти гостро все сприймаєш": 5 фраз, які швидко та влучно поставлять на місце маніпуляторів

У спілкуванні бувають ситуації, коли вам кажуть: "З тобою взагалі не можна по-нормальному говорити".

Відповідайте спокійно: "А нормально - це як? Коли ти говориш, а я мовчу?".

На репліку "Ти надто гостро все сприймаєш" можна сказати: "Мені не соромно за те, що я маю свої кордони".

Якщо вас звинувачують в егоїзмі, коли ви просто дбаєте про себе, нагадайте: "Турбота про себе - це не егоїзм".

Коли чуєте: "Я просто тебе перевіряв", дайте відповідь: "Якщо довіру треба перевіряти - значить, її взагалі не було".

І якщо вам скажуть: "Нормальні так себе не поводять", варто зазначити: "Якщо нормальні – це ті, хто терпить незручності заради чужого комфорту, то мені це не цікаво".

Ці фрази - не про конфлікт, а про самоповагу. Вони допомагають зберігати гідність і не дозволити іншим порушувати ваші межі.