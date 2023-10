Tesla Cybertruck продали за суму в 10 разів більше від реальної вартості (відео)

Для участі в цьому заході відвідувачам довелося придбати квитки за високу ціну. Наприклад, за місце зі столиком просять 17 500 доларів, а за доступ до ВІП-зони - 30 000 доларів. Хоча результати аукціону ще офіційно оголошені, люди, які були присутні на торгах, стверджують, що Tesla Cybertruck був проданий за 400 000 доларів, що приблизно вп'ятеро перевищує вартість цього електропікапа.

Цей екземпляр теоретично є першим з проданих Cybertruck, оскільки жоден із понад двох мільйонів осіб, які зробили передзамовлення, ще не отримав свого автомобіля, через кілька переносів початку виробництва, який відбувався після презентації моделі у листопаді 2019 року.

Музей Петерсена в Лос-Анджелесі вже має історію співпраці з Tesla і нараховує "найповнішу колекцію робіт компанії на сьогодні", включаючи різні раритети від родстера Aerodynamic Buck 2005 року до прототипів Model X 2012 року, Cybertruck 2019 року і Roadster другого покоління 2017 року.

Також залишається невідомим, який саме автомобіль з номером VIN був проданий на аукціоні. Оригінальний родстер із ідентифікаційним номером 001 належить генеральному директорові Tesla Ілону Маску. Коли анонсували аукціон, в описі заходу говорилося про "ранній VIN" Cybertruck 2024 року.

