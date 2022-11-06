"Терпи, ти ж годуєш грудьми!": лікарі розповіли, що насправді можна в цей час

Грудне вигодовування - особливий процес і час, коли мама з немовлям ніби відгороджуються від усього світу. Але не світ від них. Адже знайдеться з десяток порадників, які будуть крутити у вилиці, коли ви надумаєте з'їсти апельсин, підете в басейн чи на манікюр... Тут істина одна, слухайте лікарів, себе і дитину.

Що ж насправді можна і не можна робити у час, коли ви годуєте немовля, розповіли у спільноті sviy.doc.

Що не можна (не варто) робити при ГВ

Якщо маніпуляція потребує тривалого відлучення вас від дитини або супроводжується вираженим болем (біль викликає гормони стресу, в свою чергу - спазм молочних проток і утруднення витікання молока). Якщо можливо, варто перенести це після повноцінного налагодження грудного годування.

Також внаслідок зміненого гормонального фону жінки, деякі процедури матимуть недостатній, або нетривалий ефект.

І пам'ятайте про власну безпеку коли йдеться про маніпуляції з біологічними рідинами організму.

Що насправді можна робити

Салон краси:

Ламінування, фарбування, кератин, ботокс, біозавивка волосся (і вій, і брів) - можна.

Нарощення, гель-лак і будь-які маніпуляції з нігтями - можна.

Косметика:

Доглядова та декоративна - можна.

Але при дерматитах незрозумілого походження розглянути її як один з подразників.

Дієта:

Не потрібна, якщо цього не вимагає стан вашого здоров’я.

Можна їсти буквально все, що безпечно для вас (тому варто бути обережним з лісовими грибами та в’яленою копченою рибою).

Татуювання та пірсинг:

Можна!

Косметолог:

Пілінги, шліфування, епіляції (лазерні, шугаринг), ліфтинги, мезотерапія, ботокс та гіалуронова кислота - можна!

Спорт:

Дозовані фізичні навантаження та зарядка є навіть рекомендованими (з дозволу вашого лікаря).

Але займайтеся в міру своїх можливостей та фізичної підготовки.

Купання в басейні, річці, озері:

Можна! І груди не простудите, і хлорка в молоко не попаде.

Сауна (баня):

Можна! Але краще без екстриму.

Засмага (солярій):

Можна, але краще не треба: засмага на сонці чи в солярії недобре і для негодуючих грудьми людей.

Тому хоча б не забувайте про достатній захист spf.

Масажі:

Можна! А якщо це розслабляючий масаж, від якого ви отримуєте задоволення, то навіть треба.

Хворіти та лікуватись:

Можна! Від лихоманки не згорає молоко, а більшість медичних препаратів дозволені на грудному вигодовуванні (перевірити можна на e-lactancia.org).

Зуби лікувати:

Навіть під знеболенням - можна.

Вакцинуватись:

І можна, і треба. Цим ви додатково захистите і своє малятко, якщо вакцинація неможлива згідно віку.