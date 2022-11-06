"Терпи, ты же кормишь грудью!": врачи рассказали, что на самом деле можно в это время

Грудное вскармливание – особенный процесс и время, когда мама с младенцем будто отгораживаются от всего мира. Но не мир от них. Ведь найдется с десяток советчиков, которые будут крутить у виска, когда вы вздумаете съесть апельсин, пойдете в бассейн или на маникюр... Здесь истина одна, слушайте врачей, себя и ребенка.

Что же на самом деле можно и нельзя делать в то время, когда вы кормите младенца, рассказали в сообществе sviy.doc.

Что нельзя (не стоит) делать при ГВ

Если манипуляция требует длительного отлучения вас от ребенка или сопровождается выраженной болью (боль вызывает гормоны стресса, в свою очередь – спазм молочных протоков и затруднение прохода молока). Если возможно, следует перенести это после полноценной отладки грудного кормления.

Также вследствие измененного гормонального фона женщины некоторые процедуры будут иметь недостаточный или недлительный эффект.

И помните о собственной безопасности, когда речь идет о манипуляциях с биологическими жидкостями организма.

Что на самом деле можно делать

Салон красоты:

Ламинирование, покраска, кератин, ботокс, биозавивка волос (и ресниц, и бровей) – можно.

Наращивание, гель-лак и любые манипуляции с ногтями – можно.

Косметика:

Уходовая и декоративная – можно.

Но при дерматитах непонятного происхождения рассмотреть ее как один из раздражителей.

Диета:

Не нужно, если этого не требует состояние вашего здоровья.

Можно есть буквально все, что безопасно для вас (поэтому следует осторожничать с лесными грибами и вяленой копченой рыбой).

Татуировка и пирсинг:

Можно!

Косметолог:

Пилинги, шлифование, эпиляции (лазерные, шугаринг), лифтинги, мезотерапия, ботокс и гиалуроновая кислота – можно!

Спорт:

Дозированные физические нагрузки и зарядка даже рекомендованы (с разрешения вашего врача).

Но занимайтесь по мере своих возможностей и физической подготовки.

Купание в бассейне, реке, озере:

Можно! И грудь не простудите, и хлорка в молоко не попадет.

Сауна (баня):

Можно! Но лучше без экстрима.

Загар (солярий):

Можно, но лучше не надо: загар на солнце или в солярии нехорошо и для не кормящих грудью людей.

Поэтому хотя бы не забывайте о достаточной защите SPF.

Массажи:

Можно! А если это расслабляющий массаж, от которого вы получаете удовольствие, то даже нужно.

Болеть и лечиться:

Можно! От лихорадки не сгорает молоко, а большинство медицинских препаратов разрешены на грудном вскармливании (проверить можно на e-lactancia.org).

Зубы лечить:

Даже под обезболиванием – можно.

Вакцинироваться:

И можно, и нужно. Этим вы дополнительно защитите и своего малыша, если вакцинация невозможна по возрасту.