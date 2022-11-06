"Терпи, ты же кормишь грудью!": врачи рассказали, что на самом деле можно в это время
Грудное вскармливание – особенный процесс и время, когда мама с младенцем будто отгораживаются от всего мира. Но не мир от них. Ведь найдется с десяток советчиков, которые будут крутить у виска, когда вы вздумаете съесть апельсин, пойдете в бассейн или на маникюр... Здесь истина одна, слушайте врачей, себя и ребенка.
Что же на самом деле можно и нельзя делать в то время, когда вы кормите младенца, рассказали в сообществе sviy.doc.
Что нельзя (не стоит) делать при ГВ
Если манипуляция требует длительного отлучения вас от ребенка или сопровождается выраженной болью (боль вызывает гормоны стресса, в свою очередь – спазм молочных протоков и затруднение прохода молока). Если возможно, следует перенести это после полноценной отладки грудного кормления.
Также вследствие измененного гормонального фона женщины некоторые процедуры будут иметь недостаточный или недлительный эффект.
И помните о собственной безопасности, когда речь идет о манипуляциях с биологическими жидкостями организма.
Что на самом деле можно делать
- Салон красоты:
Ламинирование, покраска, кератин, ботокс, биозавивка волос (и ресниц, и бровей) – можно.
Наращивание, гель-лак и любые манипуляции с ногтями – можно.
- Косметика:
Уходовая и декоративная – можно.
Но при дерматитах непонятного происхождения рассмотреть ее как один из раздражителей.
- Диета:
Не нужно, если этого не требует состояние вашего здоровья.
Можно есть буквально все, что безопасно для вас (поэтому следует осторожничать с лесными грибами и вяленой копченой рыбой).
- Татуировка и пирсинг:
Можно!
- Косметолог:
Пилинги, шлифование, эпиляции (лазерные, шугаринг), лифтинги, мезотерапия, ботокс и гиалуроновая кислота – можно!
- Спорт:
Дозированные физические нагрузки и зарядка даже рекомендованы (с разрешения вашего врача).
Но занимайтесь по мере своих возможностей и физической подготовки.
- Купание в бассейне, реке, озере:
Можно! И грудь не простудите, и хлорка в молоко не попадет.
- Сауна (баня):
Можно! Но лучше без экстрима.
- Загар (солярий):
Можно, но лучше не надо: загар на солнце или в солярии нехорошо и для не кормящих грудью людей.
Поэтому хотя бы не забывайте о достаточной защите SPF.
- Массажи:
Можно! А если это расслабляющий массаж, от которого вы получаете удовольствие, то даже нужно.
- Болеть и лечиться:
Можно! От лихорадки не сгорает молоко, а большинство медицинских препаратов разрешены на грудном вскармливании (проверить можно на e-lactancia.org).
- Зубы лечить:
Даже под обезболиванием – можно.
- Вакцинироваться:
И можно, и нужно. Этим вы дополнительно защитите и своего малыша, если вакцинация невозможна по возрасту.
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