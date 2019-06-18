Тернопольскую область накрыло крупным градом: побило весь урожай

Крупный град обрушился на несколько сел в Тернопольской области. Местные жители рассказали, что градины были размером с грецкий орех. Фото разместили на странице села Худыковцы в социальной сети Facebook.

Местные жители сфотографировали град, который местами достигал размеров перепелиного яйца. Также было опубликовано видео, на котором видно, как град отбивается от земли, как шарики для пинг-понга. Необычное природное явление побило урожай на огородах, а также нанесло серьезный урон плодовым кустам и деревьям.

Град в Тернопольской области (facebook.com/khudykivtsi)

Крупный град был также зафиксирован и в соседних поселках – Мельница-Подольская и Збручанское. Все окрестные села были также и затоплены из-за сильного ливня. В некоторых местах вода на огородах была по щиколотку.

Крупный град побил урожай в Тернопольской области

Погода в этом году не дает передышки и жителям других областей. Несмотря на высокие температуры воздуха, с градом, сильным штормовым ветром и жуткими ливнями сталкиваются жители восточных, центральных и западных областей.

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