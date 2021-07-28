Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени: "на очереди американские смерчи?"

Сильно засыпало город Лановцы и территориальную громаду. Пользователи сети рассказали, что ледяные градины повредили немало растений в огородах и садах, цветы в клумбах.

Видео: град засыпал Лановцы под Тернополем 28 июля

"Лановецкий район бьет гигантский град с дождем. Надеюсь автомобили уцелеют! Дальше на очереди американские смерчи???" - подписал кадры автор ролика депутат Лановецкой городского совета Давид Андрощук.

Крупный град накрыл Лановцы под Тернополем (фото: Давид Андрощук / facebook.com/groups / Ланівці - ОТГ - Тернопілля)

Кроме того, снимки с "ледяными пельменями", падавшими с неба в Лановцах, Оришковцах и Волице, показали и другие пользователи сети - местные жители.

Крупный град засыпал несколько населенных пунктов под Тернополем (фото: facebook.com / Оксана Жмака / Валентина Мельник / Лариса Гортюк /Давид Андрощук)

Отметим, что сегодня в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях фиксируются грозы, в отдельных районах град и шквалы до 20 м/с (I уровень опасности, желтый).