Под Тернополем умер годовалый малыш из-за смертельного зернышка: родители винят врачей

Под Тернополем умер ребенок (коллаж РБК-Украина)

В Тернопольской области умер годовалый ребенок. Девочка задохнулась из-за кукурузного зернышка, которое попало ей в дыхательные пути. Родители винят врачей, мол, те не оказали нужную медицинскую помощь. А медики в свою очередь говорят, что родители девочки развернулись и ушли. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Маленькой Эвелине было всего 1 год и два месяца. Дома она игралась с торбочкой с кукурузным зерном. Мать девочки заподозрила неладное, когда малышке стало плохо. Они поехали в местную больницу, их приняли в травмпункте. По словам тети ребенка, семья полчаса ждала педиатра, в это время маленькая Эвелина жутко побледнела и стала задыхаться.

Районный педиатр озвучивает другую версию. Мол, медики, предлагали семье вызвать скорую помощь, но те отказались, а потом и вовсе исчезли с ребенком. Тетя Эвелины подтверждает, что они ушли из больницы, но только потому что там не оказали должной помощи. Они обратились в другую больницу, но и там хирург ничем не смог помочь ребенку. Врач сказал, что ребенка нужно срочно везти в Тернополь.

Через час мать с ребенком и сестрой снова вернулись в первую больницу, но было поздно. Ребенок задохнулся. После вскрытия тела выяснилось, что причиной смерти стало кукурузное зерно, которое попало в дыхательные пути.

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