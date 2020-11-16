Лечили бронхит и отравление: в Кропивницком 11-месячный ребенок умер от COVID-19

В Кропивницком умер ребенок от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Мать умершей девочки даже не смогла попрощаться с ребенком

В Кропивницком от коронавируса умерла 11-месячная девочка. Сначала ее лечили от бронхита, потом от отравления. После проведения тестов на COVID-19, ребенка перевели в инфекционную больницу, где ничего сделать уже не смогли. Мать ребенка обвиняет врачей в смерти Илоны.

Как сообщается, ребенок заболел еще 18 октября, после чего его доставили в Новоукраинскую районную больницу Кировоградской области. Мать девочки, Наталья, лежала в больнице с ребенком. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

"Нам говорили, что у дочки бронхит. Я все время была рядом. У нее была температура 37,5. Потом через пару дней, когда медсестра сняла ей канюлю, я увидела, что у дочери синяк и рука вспухла. Они неправильно кололи и не попали в вену. Я устроила им скандал, и меня выписали домой", – рассказала женщина.

Ребенку стало хуже и через несколько дней экстренная медицинская помощь доставила малышку в ту же больницу. При этом по словам матери, врачи отказались объяснять, что происходит с ребенком.

"Потом у нее поднялась высокая температура. Мне сказали, что у дочери отравление и нас будут отправлять в Кропивницкий. Так и случилось, мы поехали в областную больницу. И уже там выяснилось, что у ребенка коронавирус. Откуда он мог взяться? Ведь у меня тест оказался отрицательным. А я дочку и на руках носила, и целовала, почему я не заразилась?" – говорит Наталья.

Бабушка умершей девочки утверждает, что Новоукраинке ребенка лечили то от бронхита, то от отравления, а теста на коронавирус не делали.

"Когда мы приехали в областную больницу, то врач нам сразу сказал, что они уже ничего сделать не могут! В Новоукраинке в детском отделении просто убили нашу девочку", – уверяет бабушка.

Мать в больницу для больных коронавирусом не пустили. На тот момент малышка находилась в очень тяжелом состоянии, у нее развился энцефалит. Ребенок умер 5 ноября. Причина смерти, указанная в справке – коронавирус. Мать утверждает, что маленькую Илону от него не лечили.

"Они сами говорили, что не лечили дочь от коронавируса, а лечили от чего-то другого. Мы с мамой потом пытались получить справку в Кропивницкой городской больнице о том, как и чем лечили девочку, но нам вынесли какую-то бумажку и все. Врачи просто от нас убегали", – делится женщина.

В Новоукраинской больнице рассказывают, что коронавирус у ребенка подтвердили уже после транспортировки ребенка в Кропивницкий.

"Она с маленьким ребенком покидала больницу, ходила в магазин, на базар. Кто так делает? Если уже легла в больницу, то нечего ходить куда-то и всех заражать", – рассказала заместитель медицинского директора Новоукраинской райбольницы Надежда Гросул.

Мать умершей девочки даже не смогла попрощаться с ребенком.

"Мне даже не дали попрощаться с ребенком. Я просила, чтобы меня хотя бы пустили в морг увидеть дочь. Но мне отказали. Сначала говорили, что дочь еще не привезли, потом сказали, что у них карантин. Гробик был закрытым. Нам не разрешили везти его на нашей машине, пригрозили, что если мы так сделаем, то нас из города не выпустят. Нам пришлось оплачивать их транспорт. Хоронили дочь в закрытом гробу, открыть не позволили. А глава нашего сельсовета звонила односельчанам и говорила, чтобы на похороны не приходили, потому что дочь больна коронавирусом", – говорит Наталья.

Напомним, что ранее под Ивано-Франковском от коронавирусной инфекции скончался 8-летний мальчик. Он стал пятой жертвой COVID-19 среди детей в Украине.

Ранее РБК-Украина писало, что более 75% смертей от коронавируса в Украине зафиксировали среди людей старше 60 лет.

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