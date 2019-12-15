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Под Тернополем двое детей выпали из автобуса на ходу: все подробности

STYLERЖизнь    15.12.2019 - 18:31
Под Тернополем двое детей выпали из автобуса на ходу: все подробности
Дети выпали из автобуса под Тернополем (фото: pixabay.com)

В Тернопольской области двое детей выпали из автобуса

В Тернопольской области на автотрассе в Збаражском районе из рейсового автобуса Тернополь-Мусоровцы выпали двое несовершеннолетних жителей районного центра. Инцидент произошел в пятницу, 13 декабря, недалеко от села Базаринцы. Об этом сообщает областная полиция.

Правоохранители выяснили, что молодые люди выпали из задней двери автобуса "Эталон". При этом парни 2003 и 2006 года рождения получили травмы, которые, к счастью, оказались не тяжелыми.

Под Тернополем двое детей выпали из автобуса на ходу: все подробности

Дети выпали из автобуса под Тернополем (фото: tp.npu.gov.ua)

По словам свидетелей, в автобусе были свободные места, но несовершеннолетние не захотели садиться и стояли на лестнице у выхода и общались с компанией молодых людей.

Когда водитель поворачивал, то один из парней зацепил ручку от задней двери, и она открылась. После этого, двое ребят вылетели из автобуса. В данный момент автобус находится на штрафплощадке и ожидает на автотехническую экспертизу.

Данный инцидент квалифицируется, как нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, что в прошлом месяце в Одессе произошел похожий случай. При осуществлении поворота 38-летняя женщина выпала из задней двери маршрутки. Но у потерпевшей оказались серьезные травмы, у нее было сотрясение мозга и перелом правого бедра. После жесткого падения ее госпитализировали.

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