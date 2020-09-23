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В школе под Киевом учитель цинично наказала ученика: детали скандала

Фастов, Среда 23 сентября 2020 12:58
В школе под Киевом учитель цинично наказала ученика: детали скандала
В школе Фастова сообщили о буллинге (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В украинской школе разгорается скандал

В Фастове Киевской области учитель заставил ребенка стоять с поднятыми руками. Так преподаватель решил наказать ребенка за якобы плохое поведение. Мать мальчика, который учится в третьем классе школы №1, очень расстроена таким поступком учителя. Об этом случае женщина написала в группу "Родители SOS" в Facebook.

Также женщина отметила, что не собирается так этого оставлять и планирует встретиться с учителем и директором школы.

"Добрый вечер, мой сын - ученик 3 класса, придя из школы сообщил, что на уроке за неподобающее поведение, учитель приказала стоять в гору поднятыми руками. Я возмущена, что существуют такие методы воспитания у учителя высшей категории. Завтра собираюсь в школу на встречу с учителем и директором!" - написала мать ребенка.

В комментариях украинцы выразили свой гнев действиями учителя и дали свои советы женщине.

  • Кошмар, не думала що таке може зробити вчитель. Навіть, як що учень себе не гарно поводив(
  • У мого сина класний керівник в молодшій школі запрошувала батьків дітей, які не сиділи рівненько і розмовляли, заважали іншим дітям, запрошувала на уроки. Батьки мали ходити по черзі і вгамовувати своє чадо. Але НІКОЛИ не було такого відношення і приниження особистості.
  • Меня и всю мою группу в садике так наказывали. До сих пор помню затекшие руки и боль в спине. Обидно было до жути. По сути, ни за что наказывали и очень часто. Били по попе со всей силы. Просто за то, что я не хотела спать.

Как мы ранее писали, под Харьковом учительница била 5-классницу книгой по голове.

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