В Тернополе выходили кроху весом 540 граммов: теперь Аня вместе с мамой!

"Аня, родившаяся с весом 540 граммов переходит на выхаживание с общим пребыванием с мамой. Радуюсь, что родители могут вместе быть рядом возле малышки, благодарна за титанические усилия и труд коллектива 67 дней и каждый день! Спасибо, что делитесь, это так вдохновляет!" - пишет Александра Балясна, председатель правления Ассоциация родителей преждевременно рожденных детей "Ранние пташки".

Девочку перевели в другую палату на второй уровень выхаживания 1 сентября, а первые 46 дней жизни она провела на аппарате ИВЛ.

Фото: Такой девочка родилась (слева), а такой теперь стала (справа)

"Большой труд и усилия были приложены коллективом неонатологов, которые 67 дней работали над тем, чтобы ребенок с 540 граммами сегодня имел 1 килограмм 600 граммов и мы смогли перевести его на следующие этапы, чтобы она могла продолжать жить дальше" - рассказал ранее директор перинатального центра Виктор Овчарук.

Анечка продолжит находиться под наблюдением врачей, но уже в областной детской больнице. Вместе с ней круглосуточно могут находиться ее родители.

Фото: Аня вместе с родителями