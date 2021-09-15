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Теракт в Днепре: во время взрыва авто погиб известный волонтер Алексей Кавлак

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Днепр, Среда 15 сентября 2021 16:11
Теракт в Днепре: во время взрыва авто погиб известный волонтер Алексей Кавлак Коллаж РБК-Украина: в Днепре во время теракта погиб известный волонтер Алексей Кавлак
Автор: Styler

В среду, 15 сентября, в Днепре взорвался автомобиль, в котором находились два человека. Погибли пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева и известный волонтер Алексей Кавлак.

Петр Вишиванец на своей странице в Facebook рассказал о работе с Алексеем Кавлаком.

По его словам, сотрудничество с Алексеем началась осенью 2015 сразу с первого совместного визита в Военно-медицинского департамента Минобороны.

"Мы понимали, что волонтеры сами по себе не вытянут медицину ВСУ, государство должно действовать само, а знания для этого мы были готовы предоставить. С той встречи начался мой путь по бюрократии Украины", - написал Вишиванец.

Теракт в Днепре: во время взрыва авто погиб известный волонтер Алексей Кавлак

Алексей Кавлак (фото: facebook.com/Petro.Vyshyvanets)

Он рассказал, что Алексей занимался своим призванием - обучал первой помощи на поле боя военных. Команда Народный тыл привлекала его в свои ряды для подготовки военных по оказаниб домедицинской помощи гражданским лицам.

"Ты учил других. Твои знания их спасали. И хотя ты не спас себя - после тебя осталось так много. Скучаю сильно", - добавил Вишиванец.

Отметим, что полиция сообщила, что открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

СБУ подключилась к расследованию данного инцидента.

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