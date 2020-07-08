Тепло возвращается: каким областям Украины повезет с погодой

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине готовит приятный сюрприз для жителей нескольких областей

Погода в Украине немного напугала жителей страны. Однако теплая и солнечная погода возвращается и в большинстве регионов в четверг, 9 июля, будет тепло и солнечно.

На востоке страны синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +15 +18 градусов, днем ожидается от +24 до +27 градусов.

В южных областях осадки не прогнозируются, возможна небольшая облачность. Ночью в регионе от +15 до +18 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов. В Крыму солнечно и сухо, ночью +16 +18 градусов, днем +26 +28 градусов.

На севере страны ожидается сухая и солнечная погода, без осадков. Ночная температура составит +14 +16 градусов, днем столбики термометров покажут +22 +24 градуса.

В западных областях возможны локальные грозы на Волыни, во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В остальных вероятность осадков низкая. Ночная температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 градусов, днем ожидается от +20 до +23 градусов, местами прогреется до +24 +25 градусов.

В центральных областях страны без осадков, небольшая облачность. Ночью от +14 до +16 градусов, днем столбики термометров покажут +24 +27 градусов.

В Киеве 9 июля облачно, осадки не прогнозируются. Ночью +14 +16 градусов, днем потеплеет до +22 +24 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 9 июля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики сообщили, когда Украину снова накроет жаркая погода.

А также рассказывали о том, что врач дал практические советы о том, как легко пережить резкие перепады погоды.