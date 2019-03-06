Тепло будет не всем: в каких областях ожидается низкая температура

Погода принесет в некоторые регионы Украины морозы до -9 градусов

Погода в Украине в четверг, 7 марта, ожидается нестабильная. По всей территории страны будет дуть сильный ветер, а в нескольких областях температура воздуха не превысит +5 градусов. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке Украины будет солнечно, без осадков. Ночью ожидается мороз, от -1 до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +3 +5 градусов, в Днепре до +9 градусов.

Морозные ночи ожидаются также на юге страны. Температура опустится до -1 -2 градусов. Днем в регионе будет солнечно, без осадков. Воздух прогреется до +8 +11 градусов, в Николаеве до +12 градусов.

В Крыму без осадков, солнечно. Ночью от -1 до +1 градуса. Днем ожидается от +9 до +11 градусов.

В северных областях ночная температура опустится до -7 -9 градусов. Днем будет немного теплее от +2 до +5 градусов, солнечно и без осадков.

В западные области 7 марта придет настоящая весна. Ночью ожидается от 0 до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +10 +12 градусов, во Львове до +15 градусов, в Ужгороде +14 +16 градусов. Солнечно, осадки не прогнозируются.

В центральной части Украины без осадков, ясно и сухо. Ночью от -1 до -3 градусов, днем столбики термометров покажут +7 +10 градусов.

В столице 7 марта будет солнечно и ясно. Ночью температура опустится до -3 градусов, а днем прогреется до +9 +11 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцев предупредили о сильном штормовом ветре.

А также рассказывали о том, что антициклон принесет сухую погоду в Украину.