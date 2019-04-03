Тепло уже близко: синоптик порадовала прогнозом погоды

Погода в Украине в четверг, 4 апреля, принесет желаемое потепление, без осадков, хотя общую картину солнца за окном будет омрачать порывистый ветер. Об этом сообщает Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

По словам синоптика, температура днем прогреется до +9... +15 градусов. Днем будет все еще прохладно в восточной Украине - от +4 до +8 градусов.

Стихия наконец отступает с территории страны. Осадки маловероятны благодаря антициклону, который господствует над Украиной, - сообщает Диденко.

Погода в Украине 4 апреля - синоптик прогнозирует потепление (карта погоды, фото: facebook.com/tala.didenko)

В столице Украины в четверг будет сухо, солнечно и довольно комфортно - столбики термометров покажут до +10 градусов.

"Такая погода с постепенным нарастанием тепла удержится до конца недели", - сообщает синоптик.

Однако в воскресенье из Польши придет атмосферный фронт, который принесет дожди в Западную Украину. А уже со второй половины дня на Благовещение, которое будем отмечать 7 апреля, дожди распространятся и на северную часть, включительно с Киевом.

Погода в Украине 4 апреля - синоптик прогнозирует потепление (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц.

Ранее мы писали о том, что народный синоптик Леонид Горбань дал неутешительный прогноз на второй месяц весны. Начало апреля встретит нас ночными морозами.