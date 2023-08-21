Чому потрібно пити теплу воду? Прочитайте - і все зрозумієте

Подолання застуди

Тепла вода може полегшити симптоми інфекцій верхніх дихальних шляхів, такі як нежить і закладеність носа. Висока температура в теплій воді може прискорити відходження слизу, тому симптоми застуди зменшаться.

Крім того, тепла температура також здатна полегшити біль у горлі через скупчення слизу в стравоході вранці.

Втрата ваги

Вживання теплої води вранці може активізувати обмін речовин в організмі, що призведе до більшого спалювання жиру протягом дня. Також цей процес допомагає очистити кишечник і усунути відходи в організмі, які можуть викликати метеоризм і надлишок води в організмі.

Гладка травна система

Біль у шлунку через розлади шлунково-кишкового тракту, як правило, є наслідком відходів, які затримуються в кишечнику, викликаючи запор і біль у животі. Питна тепла вода може допомогти кишечнику скорочуватися, щоб прискорити процес виведення і активізує роботу травного тракту. Вода діє як мастило в органах травної системи та допомагає зволожувати та виводити токсини.

Детоксикація організму

Однією з переваг теплої води для здоров’я є виявлення токсинів. Коли ми п’ємо теплу воду, температура тіла підвищується і активізується ендокринна система, що полегшує потовиділення.

Добре підходить для чутливих зубів і карієсу

Тим, хто має чутливі зуби та карієс, не рекомендується пити холодну воду, оскільки це може пошкодити, завдати шкоди здоров’ю зубів і не принести користі. У деяких випадках холодна вода може пошкодити зубні пломби. Рекомендується тепла вода, оскільки вона має безпечну температуру та забезпечує комфорт для чутливих зубів.

Омолодження шкіри

Регулярне щоденне вживання теплої води допоможе організму розщепити жирові відкладення, розслабити м’язи та збільшити кровообіг. Посилення кровообігу може омолодити клітини шкіри та підтримувати їх живлення.

Не забувайте, що кожен організм унікальний. Перед тим як впроваджувати нову практику, рекомендується провести консультацію з лікарем або фахівцем з харчування.