Температурные рекорды и шторм: на Украину надвигается аномальная погода

Погода в Украине во вторник, 13 октября, может поставить температурные рекорды, ведь этот день станет одним из самых теплых в Европе. При этом ожидается юго-восточный ветер, а на Западе - до штормового.

"Температура воздуха в течение дня составит +20+24 градуса, лишь в западных областях дожди снизят градуса к +16+19", - пишет Наталка Диденко в Facebook

Западную Украину накроет мощным циклоном Gizela. К вечеру осадки усилятся, немного затронут также под конец дня и Одесскую область.

Но в большинстве других областей будет преобладать сухая погода.

"В Киеве завтра - самый теплый день с дальнейшей синоптической перспективы, до +20 градусов. Ветерок, правда, может задувать порывистый, юго-восточного направления. Дожди в столице маловероятны", - пишет синоптик.

На Покрову и День защитника Украины дожди пройдут местами в западных областях, могут немного затронуть Житомирскую и Киевскую области.

На Западе 14 октября днем ожидается похолодание до +10+15 градусов, на Севере, в Винницкой и Черкасской областях будет в пределах +14+19 градусов, на остальной территории +19+24 градуса.

"Существенное похолодание в Украине предусматривается на выходные, 17-18 октября", - добавила Диденко.

А вот синоптики Украинского гидрометцентра на карте показали, какая будет температура и где больше всего осадков.

Погода в Украине 13 октября (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали про аномальную погоду в октябре. Появился свежий прогноз, который говорит про снег, заморозки и скачки температуры.

Также синоптики Gismeteo рассказали, когда украинцам следует ждать морозов, и в какие области холод придет первым.