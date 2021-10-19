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Температура продолжает снижаться: синоптики рассказали, где сегодня пройдут дожди

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Вторник 19 октября 2021 06:08
Температура продолжает снижаться: синоптики рассказали, где сегодня пройдут дожди Коллаж РБК-Украина: погода в Украине 19 октября местами будет дождливой
Автор: Styler

Погода в Украине сегодня, 19 октября, будет прохладной. При этом на востоке и части юга ожидаются осадки в виде дождя. На остальной территории будет сухо.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе без дождей. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях будет +11+13. Во Львовской, Тернопольской, Волынской, Хмельницкой и Черновицкой областях - +10+12. В Ровенской области +9+11.

В северной части страны также без осадков. В Черниговской области сегодня будет +9+11, а в Сумской - +10+12.

В центральных регионах без дождей. В Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях ожидается +10+12. В Днепропетровской области +11+13.

На востоке небольшой дождь. В Луганской и Харьковской областях +10+12. В Донецкой области +11+13.

На юге дождь пройдет только в Запорожской области. Там температура воздуха составит +10+12. В остальных областях будет теплее. В Херсонской и Николаевской - +11+13, в Одесской - +12+14.

В оккупированном Крыму без осадков и +11+13.

В Киеве дождя не будет. Температура воздуха будет колебаться от 9 до 11 градусов тепла. При этом будет дуть северно-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Температура продолжает снижаться: синоптики рассказали, где сегодня пройдут дожди

Погода в Украине 19 октября (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики рассказали, кому не повезет с погодой в ближайшие дни.

Ранее синоптики назвали точную дату потепления в Украине.

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