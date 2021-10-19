Температура продовжує знижуватися: синоптики розповіли, де сьогодні пройдуть дощі

Погода в Україні сьогодні, 19 жовтня, буде прохолодною. При цьому на сході і частині півдня очікуються опади у вигляді дощу. На решті території буде сухо.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході без дощів. У Закарпатській та Івано-Франківській областях буде +11+13. У Львівській, Тернопільській, Волинській, Хмельницькій та Чернівецькій областях - +10+12. У Рівненській області +9+11.

У північній частині країни також без опадів. У Чернігівській області сьогодні буде +9+11, а в Сумській - +10+12.

У центральних регіонах без дощів. У Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях очікується +10+12. У Дніпропетровській області +11+13.

На сході невеликий дощ. У Луганській та Харківській областях +10+12. У Донецькій області +11+13.

На півдні дощ пройде тільки в Запорізькій області. Там температура повітря складе +10+12. В інших областях буде тепліше. У Херсонській та Миколаївській - +11+13, в Одеській - +12+14.

В окупованому Криму без опадів і +11+13.

У Києві дощу не буде. Температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла. При цьому буде дути північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода в Україні 19 жовтня (погодна карта: meteo.gov.ua)