Темные времена скоро закончатся: Таро-прогноз с 30 августа по 5 сентября

Гороскоп на первую неделю сентября говорит о том, что первые дни осени будут сложными, но потом ситуация начнет постепенно улучшаться. Стоит быть осторожнее в высказываниях и своих действиях.

Астрологи рассказали, что ждет всех в период с 30 августа по 5 сентября по прогнозу Таро. Об этом пишет ТСН.

Любовь и отношения – карта недели "Паж кубков"

Карта говорит о чувственности, душевных порывах. Появится желание демонстрировать свои чувства, станет легче доверять своей интуиции, возможны творческие идеи, флирт, сны наяву, начало романа. Астрологи объясняют, что эта карта олицетворяет энергию любви в самом романтическом и идеальном аспекте. Также она говорит о возможности новой влюбленности.

Возможно радостное свидание, с флиртом и приключениями. Но стоит помнить, что за идеальную любовь придется чем-то заплатить. Стоит задуматься о том, что вкладываете в отношения именно вы, а что – ваш партнер.

Работа и карьера – карта недели "Девятка мечей"

Неделя будет полна забот, нервов и эмоций, порой чрезмерных. Вас могут захватить тревожные мысли, желание вернуться в прошлое и все изменить, страх перед неизвестным, бессонные ночи и чувство неуверенности в себе.

Не волнуйтесь, так как темные времена скоро закончатся. Иногда мы понимаем, что что-то в нашей жизни идет не так, неправильно. Но что именно – понять не можем. Стоит проанализировать ситуацию и найти то, что стало причиной переживаний.

Вы можете быть обеспокоены решением собственных проблем или испытывать муки совести из-за своего поведения по отношению к другому человеку. И эта загруженность не дает вам возможности воплощать в жизнь новые планы.

Финансы – карта "Шестерка пентаклей"

Карта говорит о щедрости, решительности, подарках и уважении. Она символизирует получение, лишение, пожертвование и поиск желаемого. Помните, что мы не можем быть великодушными со всеми людьми на земле. А также о том, что не стоит от подарков судьбы получать только лишь выгоду. Любовь и ненависть не исключают друг друга. Выгода может обернуться потерей.

Постарайтесь разобраться в своих истинных желаниях и потребностях, а после этого стоит начать двигаться вперед.

Таро-прогноз для всех знаков Зодиака с 30 августа по 5 сентября

Таро-прогнозом на следующую неделю для всех знаков Зодиака поделилась известный таролог Diva.

Подробный таро-прогноз для всех знаков Зодиака