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"Теляча мова": в маршрутке Славянска разгорелся языковой скандал

Автор: Людмила Жукова

В Славянске в маршрутке возник скандал

В маршрутке Славянска разгорелся скандал. В салоне транспорта находился мужчина, который специально не надел правильно маску. Ему сделали на это замечание. На что пассажир ответил агрессией и матерными словами. Он грозился выбросить женщину из маршрутки, а украинский язык назвал "телячьей мовой".

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Как сообщается в Telegram-канале donetchanyn, мужчину с неадекватным поведением поддержали другие пассажиры. Они также начали говорить, что из-за таких украинских активистов все плохо у них в городе.

Женщина снимала все на камеру телефона, а агрессору-пассажиру это очень не понравилось.

"Кто ты такая, чтобы снимать? Иди отсюда!" - кричал он женщине.

После того как женщина вышла местный житель продолжил ее оскорблять и возмущаться.

В маршрутке Славянска разгорелся скандал

Как мы писали ранее, в гимназии Одессы учительница рисования затравила ребенка из-за того, что он говорит на украинском языке. Педагог позволила себе при всех отругать девочку за то, что та отвечала ей на украинском языке.

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