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Тело сжигают, а пепел съедают: Комаров шокировал ритуалами племени Яномами

STYLERТелешоу    18.09.2019 - 17:55
Тело сжигают, а пепел съедают: Комаров шокировал ритуалами племени Яномами
Дмитрий Комаров с индейцами Яномами (фото: пресс-служба 1+1)

Ведущий шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал новые кадры из жизни амазонского племени Яномами

Дмитрий Комаров продолжает показывать особенности жизни амазонского племени Яномами, где никогда еще не ступала нога журналиста, и открывать зрителям их традиции и ритуалы.

На этот раз ведущий проекта "Мир наизнанку" стал свидетелем важного ритуального праздника индейцев, живущих в амазонских лесах на границе Бразилии и Венесуэлы, - массовых поминок, для которых все мужчины, женщины и дети наносят на себя черную золу и одевают традиционные атрибуты. Во время праздника индейцы рассказали Комарову об истории необычного обряда. Так, когда в племени кто-то умирает, тело умершего сжигают, а пепел съедают.

Тело сжигают, а пепел съедают: Комаров шокировал ритуалами племени Яномами

Дмитрий Комаров в племени Яномами (фото: пресс-служба 1+1)

По словам Комарова, более шести веков назад, когда джунгли населяли миллионы индейцев, Яномами были одним из самых воинственных племен. Войны между индейцами велись постоянно. В основном, за землю и ресурсы. Но даже когда еды хватало вдоволь, набеги на другие племена не прекращались. Поэтому на всех просторах Амазонии и в интернете это племя описывали как дикое и опасное.

Тело сжигают, а пепел съедают: Комаров шокировал ритуалами племени Яномами

Дмитрий Комаров в племени Яномами (фото: пресс-служба 1+1)

Но несмотря на все шокирующие для современного человека обычаи и существующий стереотип вокруг племени, Дмитрий Комаров увидел другую сторону жизни Яномами.

"За сотни лет характер яномами сильно изменился. Если открыть интернет, то этих людей называют опасными и агрессивными. Но я приехал сюда и вижу, что это не соответствует действительности. Они никакие не людоеды, хотя и едят пепел умерших, они не злые, не агрессивные, ни на кого не нападают. Яномамі крайне миролюбивы. Они искренние, непосредственным и настоящие люди!" - говорит Дмитрий.

Тело сжигают, а пепел съедают: Комаров шокировал ритуалами племени Яномами

Дмитрий Комаров в племени Яномами (фото: пресс-служба 1+1)

В этом племени ведущий "Мира наизнанку" подружился со всеми членами Яномами, сходил с индейцами на экзотическую рыбалку и показал маленьким детям чудеса современной техники.

Тело сжигают, а пепел съедают: Комаров шокировал ритуалами племени Яномами

Дмитрий Комаров в племени Яномами (фото: пресс-служба 1+1)

А в последний день жизни в общине Комаров устроил для всего племени настоящий праздник - накрыл богатый украинский стол. Яномами впервые в жизни попробовали сало, шпроты, колбасу, черный хлеб, красную икру и кисель.

Тело сжигают, а пепел съедают: Комаров шокировал ритуалами племени Яномами

Дмитрий Комаров в племени Яномами (фото: пресс-служба 1+1)

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