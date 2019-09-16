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"Не пугайся, милый": молодая жена Комарова озадачила фото в свадебном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.09.2019 - 15:29
"Не пугайся, милый": молодая жена Комарова озадачила фото в свадебном платье
Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Девушка приняла участие в показе свадебных нарядов

Победительница конкурса "Мисс Украина-2016" и молодая супруга путешественника и телеведущего программы "Мир Наизнанку" Дмитрия Комарова - Александра Кучеренко сейчас работает телеведущей и снимается в спортивной программе. Лишь недавно девушка порадовала поклонников уникальным фото с их с мужем медового месяца на Мальдивах, а вот новым снимком в своем Instagram изрядно озадачила.

21-летняя красотка опубликовала фото, на котором запечатлена в роскошном белом свадебном платье и фате. При этом свадьба Александры и Дмитрия состоялась еще в июне - тогда пара тайно расписалась в Киеве, а вот венчание прошло в православном храме Иерусалима. И наряд у невесты был совершенно другой!

Впрочем, Кучеренко быстро прояснила ситуацию и попросила любимого супруга не волноваться, ведь она всего лишь приняла участие в показе свадебных нарядов.

&quot;Не пугайся, милый&quot;: молодая жена Комарова озадачила фото в свадебном платье

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

"Не пугайся, милый, это всего лишь показ свадебных платьев во время #uwfw. Мне удалось снова побывать невестой и Золушкой из сказки. И хоть туфельку я не теряла, но 5-метровый шлейф конкретно мешал передвигаться по подиуму, зацепляясь за все края и стыки. И пока волонтеры из зала помогали моему "хвосту" вырваться, у меня было время подумать, что все-таки фасон платья на свою свадьбу я выбрала правильный)) Но это -божественно красиво! Желаю каждой девушке однажды почувствовать себя принцессой в самом красивом белом платье! А будет оно пышным или лаконичным - дело выбора. Кстати, какое?)))" - поделилась девушка.

Подписчики осыпали Сашу восторженными комментариями, отмечая красоту ее и платья.

  • Плаття розкішне! І ви красива)
  • Очень красивое платье!!!
  • Вы Настоящий идеал женщины
  • Сашенька покажите хоть пару фоток вашего свадебного платьица,вы очень красивая девушка,какое не одень на вас!!!
  • Александра, вы великолепны!!!
  • Ваш коханий коли вас побачить просто розтане
  • Очень красиво!!!
  • Красунечка ! Вот где РЕАЛЬНАЯ НАСТОЯЩАЯ ПРИРОДНАЯ КРАСОТА !
  • Шикарное платье и вы
  • Вы такая ,красивая и элегантная )
  • Мадонна
  • Роскошная

&quot;Не пугайся, милый&quot;: молодая жена Комарова озадачила фото в свадебном платье

Скриншот комментариев (instagram.com/aakucherenko)

Напомним, ранее Александра Кучеренко снялась в чувственном кампейне дизайнера Андре Тана. Съемка проходила в столице моды - Милане. А за фото отвечала известная модная фотограф Соня Плакидюк. Кучеренко примерила несколько эффектных образов в вечерних нарядах.

Также до этого Дмитрий Комаров рассказал о мистическом знакомстве с женой.

"Повезло вам": жена Дмитрия Комарова показала уникальное фото с медового месяца на Мальдивах Молодая жена Дмитрия Комарова снялась в чувственном кампейне дизайнера Андре Тана
Новости Украины Дмитрий КомаровАлександра Кучеренко
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