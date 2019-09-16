"Не пугайся, милый": молодая жена Комарова озадачила фото в свадебном платье

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Девушка приняла участие в показе свадебных нарядов

Победительница конкурса "Мисс Украина-2016" и молодая супруга путешественника и телеведущего программы "Мир Наизнанку" Дмитрия Комарова - Александра Кучеренко сейчас работает телеведущей и снимается в спортивной программе. Лишь недавно девушка порадовала поклонников уникальным фото с их с мужем медового месяца на Мальдивах, а вот новым снимком в своем Instagram изрядно озадачила.

21-летняя красотка опубликовала фото, на котором запечатлена в роскошном белом свадебном платье и фате. При этом свадьба Александры и Дмитрия состоялась еще в июне - тогда пара тайно расписалась в Киеве, а вот венчание прошло в православном храме Иерусалима. И наряд у невесты был совершенно другой!

Впрочем, Кучеренко быстро прояснила ситуацию и попросила любимого супруга не волноваться, ведь она всего лишь приняла участие в показе свадебных нарядов.

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

"Не пугайся, милый, это всего лишь показ свадебных платьев во время #uwfw. Мне удалось снова побывать невестой и Золушкой из сказки. И хоть туфельку я не теряла, но 5-метровый шлейф конкретно мешал передвигаться по подиуму, зацепляясь за все края и стыки. И пока волонтеры из зала помогали моему "хвосту" вырваться, у меня было время подумать, что все-таки фасон платья на свою свадьбу я выбрала правильный)) Но это -божественно красиво! Желаю каждой девушке однажды почувствовать себя принцессой в самом красивом белом платье! А будет оно пышным или лаконичным - дело выбора. Кстати, какое?)))" - поделилась девушка.

Подписчики осыпали Сашу восторженными комментариями, отмечая красоту ее и платья.

Плаття розкішне! І ви красива)

Очень красивое платье!!!

Вы Настоящий идеал женщины

Сашенька покажите хоть пару фоток вашего свадебного платьица,вы очень красивая девушка,какое не одень на вас!!!

Александра, вы великолепны!!!

Ваш коханий коли вас побачить просто розтане

Очень красиво!!!

Красунечка ! Вот где РЕАЛЬНАЯ НАСТОЯЩАЯ ПРИРОДНАЯ КРАСОТА !

Шикарное платье и вы

Вы такая ,красивая и элегантная )

Мадонна

Роскошная

Скриншот комментариев (instagram.com/aakucherenko)

Напомним, ранее Александра Кучеренко снялась в чувственном кампейне дизайнера Андре Тана. Съемка проходила в столице моды - Милане. А за фото отвечала известная модная фотограф Соня Плакидюк. Кучеренко примерила несколько эффектных образов в вечерних нарядах.

Также до этого Дмитрий Комаров рассказал о мистическом знакомстве с женой.