Телеведущий Олег Панюта рассказал о своих первых днях войны и сыне в рядах тероброны

Взрывы были мощными и близкими. Семья живет под Киевом, на левобережье - рядом воинские части, аэропорт, воздушная оборона. Понимая опасность мостов, Панюта отвез семью к родственникам на правый берег.

Взяли только главное: документы, деньги. Дочка положила в свой рюкзачок альбом с фотографиями из счастливой мирной жизни... Взрослый сын сразу записался в тероборону и пошел на защиту столицы.

Первые дни были самыми ужасными: русские пытались атаковать столицу. Над домом пролетали вражеские самолеты, вертолеты. В небе шли бои. Олег признается: было отчаяние, ведь враг рядом и никто не знал, что дальше. И за неделю телеведущий понял, что он нужен людям. Поэтому вернулся к работе.

Все это время телеведущий начинает и заканчивает день новостными лентами. Стремится найти именно ту новость, которая даст надежду на лучшее ему, и другим людям - через него. А важнейшими сейчас он считает Веру и взаимопомощь, ключевые составляющие непобедимого духа украинцев.

"Именно вера в то, что человек способен на гораздо большее, чем может себя представить, и делает из простых людей тех, кому мы будем кланяться до конца своей жизни", - говорит телеведущий.

Свою историю Олег Панюта доверил музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает уже более 25 000 историй.

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