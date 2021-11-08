Телеведущая Лидия Таран попала в ДТП: "выкатывалась из машины в огне"

Телеведущая Лидия Таран попала в страшное ДТП, когда возвращалась вчера вечером домой. Она была на пассажирском сидении в машине такси. И автомобиль, в котором она была, врезался на дороге в другую машину.

Детали аварии Лидия Таран рассказала на своей странице в Instagram.

"Вызвала такси. Села на заднее сидение. Позвонила малой, что через 10 минут буду дома. И опа – через 5 секунд после удара лбом о переднее сидение выкатывалась из машины в огне", - описала ситуацию ведущая.

Она отметила, что занятия спортом очень важны, так как это помогло выбраться быстро из машины.

Лидия Таран отметила, что садится в такси возле водителя очень опасно. Ей повезло, так как задняя дверь не заблокировалась, и она смогла выбраться быстро из машины.

"Чудом не заблокировало задние двери. Никогда! Слышите! Никогда не садитесь возле водителя, так как передние двери потом открывали спецтехникой", - добавила она.

Телеведущая рассказала, что причиной ДТП стали участники другой аварии. Они не поставили на дороге треугольник – предупредительный знак о том, что впереди произошла ДТП.

Однако водитель такси, по словам Таран, сориентировался быстро.

"Мой драйвер молодец, потому что успел затормозить и сменить полосу. Иначе меня бы уже не было", - призналась телеведущая.

Как отметила телеведущая, она в шоковом состоянии после ДТП.

"Здесь я в шоке рассказываю иностранным туристам, что случилось. Еще не могу осознать, что жива", - поделилась Лидия Таран.