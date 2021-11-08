Телеведущая Лидия Таран попала в ДТП: "выкатывалась из машины в огне"
Телеведущая Лидия Таран попала в страшное ДТП, когда возвращалась вчера вечером домой. Она была на пассажирском сидении в машине такси. И автомобиль, в котором она была, врезался на дороге в другую машину.
Детали аварии Лидия Таран рассказала на своей странице в Instagram.
"Вызвала такси. Села на заднее сидение. Позвонила малой, что через 10 минут буду дома. И опа – через 5 секунд после удара лбом о переднее сидение выкатывалась из машины в огне", - описала ситуацию ведущая.
Она отметила, что занятия спортом очень важны, так как это помогло выбраться быстро из машины.
Лидия Таран отметила, что садится в такси возле водителя очень опасно. Ей повезло, так как задняя дверь не заблокировалась, и она смогла выбраться быстро из машины.
"Чудом не заблокировало задние двери. Никогда! Слышите! Никогда не садитесь возле водителя, так как передние двери потом открывали спецтехникой", - добавила она.
Телеведущая рассказала, что причиной ДТП стали участники другой аварии. Они не поставили на дороге треугольник – предупредительный знак о том, что впереди произошла ДТП.
Однако водитель такси, по словам Таран, сориентировался быстро.
"Мой драйвер молодец, потому что успел затормозить и сменить полосу. Иначе меня бы уже не было", - призналась телеведущая.
Как отметила телеведущая, она в шоковом состоянии после ДТП.
"Здесь я в шоке рассказываю иностранным туристам, что случилось. Еще не могу осознать, что жива", - поделилась Лидия Таран.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе отец с сыном проехали на красный и попал в жуткую аварию.
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