Телекулинар дал рецепт ароматного цыпленка тапака: вкус грузинской кухни в вашем доме

Одним из самых популярных блюд кавказской кухни, к которой так неравнодушны украинцы, является цыпленок тапака (табака). Чтобы побаловать себя такой вкусной птицей, совсем не обязательно идти в ресторан. Можно, по грузинскому рецепту, приготовить все в домашних условиях на сковороде - блюдо выходит сытным и ароматным.

При этом займет процесс приготовления совсем не много времени. Убедиться в этом вам поможет рецепт от участника реалити на "Новом канале" "Адская кухня" Равшана Хамидова.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить печенье из сериала "Игра в кальмара".

Добавим, что недавно повар "Адской кухни" дала вкусный рецепт тыквенного чизкейка для детей и взрослых - он может быть весьма кстати перед Хэллоуином.