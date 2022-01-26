Телеканал CNN считает Харьков российским городом: детали скандала

Всемирно известный американский канал CNN снял сюжет об Украине и назвал Харьков российским городом.
На "ляп" обратил внимание Вадим Кудрявцев в Facebook.
В сюжете рассказывали о ситуации в Украине и напряженной ситуации относительно нападения РФ. В правом верхнем углу, на протяжении 20 секунд, в качестве возможного месторасположения событий, было указано "Харьков, Россия".
На видео показали также танки и военную технику.
В комментариях подписчики отметили, что США специально толкают Россию на Украину.
Напомним, что это уже не в первый раз СNN делают подобные ошибки. Так, канал в новогоднем выпуске 2019 года назвал оккупированный Крым российским.
Как сообщается, в материале о том, как в разных странах отмечают праздник Нового года, телеканал опубликовал фото из оккупированного Российской Федерацией Симферополя с подписью "Simferopol, Russia".
Напомним, что Госдеп разрешил дипломатам добровольно покинуть Украину и обязал вывезти их семьи.