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Telegram випустив масштабне оновлення: що змінилося

Середа 14 серпня 2024 20:00
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Telegram випустив масштабне оновлення: що змінилося У Telegram додали суперканали, зіркові реакції та багато іншого (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Розробники Telegram представили велике оновлення месенджера на честь його 11-річчя. Нові функції вже доступні на iPhone через App Store і Android при завантаженні з офіційного сайту. У Google Play оновлення з'явиться після схвалення модераторами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Telegram.

Серед нововведень - функції, раніше представлені у бета-версії. Тепер користувачі можуть надсилати внутрішню валюту авторам каналів за допомогою "Зірок", підтримуючи їх під будь-якими постами.

Telegram випустив масштабне оновлення: що змінилосяTelegram випустив масштабне оновлення: що змінилося

Скриншот

Кількість "Зірок" відображається на панелі реакцій, і видно, хто відправив найбільше. Ім'я можна приховати, а автори каналів отримують 100 відсотків "Зірок", які можна обміняти на Toncoin або використовувати для оплати реклами зі знижкою.

Telegram випустив масштабне оновлення: що змінилося

Скриншот

Власники каналів також можуть створювати запрошення на ексклюзивний контент із платною підпискою у "Зірках", а також монетизувати канали через платні фото та відео, доступні тепер і для ботів.

Telegram випустив масштабне оновлення: що змінилося

Скриншот

Ще одна новація - можливість публікувати пости в каналі від імені особистого облікового запису або іншого каналу, з включенням відображення фото профілю для спрощення орієнтації підписників.

У версії Telegram для iOS з'явилася підтримка перегляду документів (.pdf, .xls, .docx) у вбудованому браузері додатка з можливістю перемикання між файлами та чатами.

Telegram випустив масштабне оновлення: що змінилося

Скриншот

Telegram виповнилося 11 років у середу, 14 серпня, і за цей час кількість активних користувачів перевищила 950 мільйонів.

У нас також є матеріал про те, як зробити Telegram по-справжньому безпечним за допомогою налаштувань.

А ще ми писали про те, як створити канал у месенджерах.

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