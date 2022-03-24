В тексте Гимна Украины нашли пророчество, которое сбывается прямо сейчас

Речь идет о версии гимна, принятой в 1990-м году, когда еще он начинался со слов "Ще не вмерла Україна, і слава і воля". Тогда текст состоял из трех куплетов, и во втором были такие слова:

"Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, В ріднім краю панувати не дамо нікому; Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, Ще у нашій Україні доленька наспіє".

"Посмотрите внимательно на текст и вдумайтесь в каждую букву. И в первую строчку, до того, как ее изменили на "ще не вмерла України і слава, і воля" в 2003. Это, выходит, пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями", - написал Клопотенко.

Напомним, что текст гимна был изменен в 2003 году. Теперь он состоит из одного куплета и припева, который повторяется дважды.

Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Припев: