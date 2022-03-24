В тексте Гимна Украины нашли пророчество, которое сбывается прямо сейчас

В тексте Гимна Украины, а именно в предыдущей его версии, нашли пророчество, которое сбывается прямо сейчас.
На это внимание обратил кулинар Евгений Клопотенко.
Речь идет о версии гимна, принятой в 1990-м году, когда еще он начинался со слов "Ще не вмерла Україна, і слава і воля". Тогда текст состоял из трех куплетов, и во втором были такие слова:
"Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє".
"Посмотрите внимательно на текст и вдумайтесь в каждую букву. И в первую строчку, до того, как ее изменили на "ще не вмерла України і слава, і воля" в 2003. Это, выходит, пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями", - написал Клопотенко.
Напомним, что текст гимна был изменен в 2003 году. Теперь он состоит из одного куплета и припева, который повторяется дважды.
Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Припев:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду
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