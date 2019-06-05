Течение снесло в пропасть: многодетная мать погибла из-за мощного ливня под Винницей

В Винницкой области многодетная мать погибла из-за мощного дождя. Женщину снесло сильным течением в пропасть прямо на глазах у супруга. О жутких подробностях рассказало издание "Сегодня".

Накануне супруги пасли коров в овраге. Неожиданно начался мощный ливень и тонны воды обрушились из двух холмов вниз. Валентина не смогла удержаться и сильное течение снесло женщину в пропасть.

Муж говорит, что жена пыталась спасти скот от потока, который мчался с горы, однако о себе в тот момент совершенно не подумала. "Там спастись возможности не было. Здесь три метра ровно, дальше идет обрыв с мой рост. Обрыв туда ниже, по этим кустам, по деревьям. Она лежала посередине ручья на дереве", - сообщил супруг погибшей, Виталий Вит.

Как только произошла трагедия, муж побежал искать спасателей, позвонить возможности не было - молния попала в башню. Тело погибшей удалось достать спустя четыре часа.

Соседи отзываются о женщине с теплом, говорят, была хорошей хозяйкой и матерью. А муж негодует, говорит, Валентина вообще не должна была выпасать в тот день скот, поскольку не ее была очередь.

Теперь из-за бушующей стихии дети остались без матери, а Виталий - без супруги. В районе обещают не закрывать глаза на трагедию и помочь семье в ближайшее время.

Видео: (YouTube/Сегодня)

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