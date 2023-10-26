"Тебе тут грохнуть". Педан розповів про тату з літерою "Z" та показав, що з ним зробив

Український телеведучий Олександр Педан розповів про своє татуювання на руці. Раніше він "набив" малюнок з літерою "Z", яка на початку повномасштабної війни РФ проти України стала символом окупантів. Тому артист вирішив позбутися тату, що асоціюється з росіянами.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю для шоу "Точка опори" Педан розповів, що зробив з малюнком.

Чому Педан "набивав" собі літеру "Z"

Декілька років тому ведучий став одним з організаторів спортивно-музичного фестивалю. Він отримав назву "Z-Games". На фестивалі виступали сучасні артисти, а молодь могла не тільки танцювати й веселитися, а ще й змагатися у деяких видах спорту.

На тлі цього Педан й "набив" на внутрішній стороні руки літеру "Z". Тоді цей малюнок символізував для нього фестиваль, яким він дуже пишався.

Як виглядало тату Педана (скріншот)

Як Педан зрозумів, що йому потрібно позбутися літери "Z" на тілі

На початку повномасштабної війни РФ проти України Педан одразу ж засудив російську агресію. Він почав допомагати військовим. Коли ж ведучий перебував у Хмельницькій області, де займався створенням контрпропаганди у спеціальному інформаційному штабі, він зрозумів, що привертає увагу.

Одного разу Педан зняв куртку та сидів у футболці. Люди помітили, що на внутрішній стороні руці "набито" літеру "Z".

"Вийди зараз на вулицю у футболці - тебе тут грохнуть", - почув тоді Педан.

Ведучий засуджує російську агресію (фото: instagram.com/pedanos)

Як ведучий переробив тату

Артист одразу ж вирішив позбутися літери, яка стала символом окупантів. Він пішов до тату-салону та попросив "перебити" йому малюнок. Спочатку Педан хотів, аби замість літери на його руці був тризуб, але це було неможливо.

Яке тату зробив Педан замість літери (скріншот)

Тому замість літери "Z" на його руці "набили" мапу України. Нині ж Педан задоволений тим, що усе ж переробив тату.