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"Тебе тут грохнуть". Педан розповів про тату з літерою "Z" та показав, що з ним зробив

Четвер 26 жовтня 2023 12:19
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"Тебе тут грохнуть". Педан розповів про тату з літерою "Z" та показав, що з ним зробив Педан не хотів, аби його асоціювали з окупантами (фото: instagram.com/pedanos)
Автор: Поліна Іваненко

Український телеведучий Олександр Педан розповів про своє татуювання на руці. Раніше він "набив" малюнок з літерою "Z", яка на початку повномасштабної війни РФ проти України стала символом окупантів. Тому артист вирішив позбутися тату, що асоціюється з росіянами.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю для шоу "Точка опори" Педан розповів, що зробив з малюнком.

Чому Педан "набивав" собі літеру "Z"

Декілька років тому ведучий став одним з організаторів спортивно-музичного фестивалю. Він отримав назву "Z-Games". На фестивалі виступали сучасні артисти, а молодь могла не тільки танцювати й веселитися, а ще й змагатися у деяких видах спорту.

На тлі цього Педан й "набив" на внутрішній стороні руки літеру "Z". Тоді цей малюнок символізував для нього фестиваль, яким він дуже пишався.

&quot;Тебе тут грохнуть&quot;. Педан розповів про тату з літерою &quot;Z&quot; та показав, що з ним зробивЯк виглядало тату Педана (скріншот)

Як Педан зрозумів, що йому потрібно позбутися літери "Z" на тілі

На початку повномасштабної війни РФ проти України Педан одразу ж засудив російську агресію. Він почав допомагати військовим. Коли ж ведучий перебував у Хмельницькій області, де займався створенням контрпропаганди у спеціальному інформаційному штабі, він зрозумів, що привертає увагу.

Одного разу Педан зняв куртку та сидів у футболці. Люди помітили, що на внутрішній стороні руці "набито" літеру "Z".

"Вийди зараз на вулицю у футболці - тебе тут грохнуть", - почув тоді Педан.

&quot;Тебе тут грохнуть&quot;. Педан розповів про тату з літерою &quot;Z&quot; та показав, що з ним зробивВедучий засуджує російську агресію (фото: instagram.com/pedanos)

Як ведучий переробив тату

Артист одразу ж вирішив позбутися літери, яка стала символом окупантів. Він пішов до тату-салону та попросив "перебити" йому малюнок. Спочатку Педан хотів, аби замість літери на його руці був тризуб, але це було неможливо.

&quot;Тебе тут грохнуть&quot;. Педан розповів про тату з літерою &quot;Z&quot; та показав, що з ним зробивЯке тату зробив Педан замість літери (скріншот)

Тому замість літери "Z" на його руці "набили" мапу України. Нині ж Педан задоволений тим, що усе ж переробив тату.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що відомому українському актору запропонували зіграти зрадника "хохла Колю" у російському серіалі.

Також ми вже розповідали, що снайперка Емеральд відреагувала на нумерологічний розклад щодо свого розлучення.

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