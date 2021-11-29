Театр кукол и творческие дискуссии: в Днепре открылась Арт-резиденция DniproPuppet

"Арт-резиденция - это место, где могут встретиться поклонники кукольного театра, проходят творческие дискуссии. Спектакли, которые мы покажем в рамках фестиваля, подойдут для семейного просмотра, то есть будут интересны не только детям", - отметил председатель Художественного совета при городском голове, заслуженный деятель искусств Украины Григорий Гельфер.

Новый формат мероприятия - ¦вынужденный шаг, обусловленный карантинными требованиями, добавил начальник управления культуры департамента гуманитарной политики ДГС Евгений Хорошилов.

"Выставки Dnipro Puppet все желающие имеют возможность посмотреть онлайн на официальной странице фестиваля в Facebook или в YouTube. Надеюсь, что это мероприятие, которое стало традиционным для Днепра, без которого невозможно представить программу мероприятий "Культурной столицы", в следующем году вернется в оффлайн формат", - отметил начальник управления.

В первый день фестиваля, 28 ноября, организаторы подготовили зрителям три спектакля. В 11:00 показали спектакль "Осел, который мечтал стать звездой" в городском театре кукол, в 15:00 - "В гости к солнышку" в театре кукол на Победе, а в 18:00 в концерт-холле "BubaMara" состоялось представление польского театра "Рыцарь без коня".

"Мы решили привезти в Украину именно этот спектакль (ред. - "Рыцарь без лошади"), ведь он имеет очень хорошие отзывы в Польше и пользуется спросом у зрителей всех возрастов. Что касается языкового барьера - надеюсь мне хватит выразительности на сцене, чтобы меня все поняли", - поделился актер, режиссер, кукольный дизайнер польского театра "Барнаби" Мартин Мажец.

На DniproPuppet в Днепр с представлениями приехали коллективы из Ужгорода, Львова, Киева, Полтавы, Черкасс, Николаева и Гданьска, рассказал директор Днепровского городского театра кукол "Театр актера и куклы", арт-куратор резиденции DniproPuppet Валентин Фетисов.

"Обновленный формат позволил нам разбирать каждый спектакль практически на молекулы, выяснять тенденции, направления, формировать новые идеи. Специалисты смогли содержательно пообщаться по поводу развития кукольного театра как вида искусства", - сказал он.

DniproPuppet продлится до 30 ноября включительно. Через два дня днепрянам покажут еще 5 спектаклей.

29 ноября:

- 11:00 "Неутеха с вертепа" Закарпатский академический театр кукол "БАВКА" - Молодежный театр

- 15:00 "Дюймовочка" Черкасский академический театр кукол - Молодежный театр

- 19:00 "Леди в лавандовом" Полтавский академический театр кукол - Молодежный театр

30 ноября:

- 12:00 "Федорино горе" Частный театр кукол "ИстАрт" г. Николаев -

Детский мюзик-холл "Победа"

- 15:00 "Волшебная скрипка" Частный театр кукол "Улитка" г. Киев -

Детский мюзик-холл "Победа"

Посмотреть представления онлайн можно на официальном YouTube канале DniproPuppet Fest - https://www.youtube.com/channel/UCGC3MZI0m5M0eAE3lSvH3fQ.