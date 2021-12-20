Тайсон вернется в харьковский "Металлист"? Что известно и сколько за него могут заплатить

Тайсон вернется в "Металлист"?

О том, что 33-летний полузащитник станет игроком харьковского клуба, пишет Telegram-канал "Тайны футбола".

Тайсон (фото: Instagram @taisonfreda7)

По данным источника, сделка состоится, скорее всего, летом 2022 года. Но существует и вероятность перехода Тайсона в "Металлист" уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

"Эту информацию в личном общении подтвердил сам игрок. Ждем официального заявления клуба, ну или хоть каких-то комментариев", - говорится в сообщении.

Тем временем, в клубе официально никак не комментируют эту информацию. Поэтому пока переход Тайсона в "Металлист" - всего лишь слухи.

Тайсон (фото: Instagram @taisonfreda7)

К слову, еще весной президент харьковского гранда Александр Ярославский выделил главное условие для возвращения Тайсона в "Металлист".

В интервью одному из ТВ-каналов он отметил, что Тайсон - это "украшение всего украинского футбола".

"Все говорили, что Тайсон будто едет по полю на мотороллере. Таких игроков в украинском футболе единицы. Он достойно сыграл, заработал много трофеев и вернулся на родину", - сказал он.

"Если Тайсон приедет и будет бегать с такой же скоростью, как сейчас, то почему бы и нет? Его в Харькове любят, ждут и с радостью примут!" - добавил Ярославский тогда.

Тайсон (фото: Instagram @taisonfreda7)

Вопрос о переходе Тайсона в "Металлист" поднялся после того, как известный комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил, что Тайсон якобы пообещал вернуться в харьковский клуб по истечению контракта с бразильской командой.

"Тайсон позвонил и заявил, что я поспешил, сказав, что мы больше не увидим его в украинском чемпионате. Когда он узнал, что Ярославский собирается возродить "Металлист", пообещал, что по истечению контракта с "Интернасьоналом" он вернется в "Металлист", - сказал журналист в программе "Циганик LIVE".

Тайсон (фото: Instagram @taisonfreda7)

Контракт Тайсона с бразильским клубом, в котором он, к слову, начинал карьеру, рассчитан до лета 2023 года.

На сегодняшний день популярный сайт Transfermarkt оценивает стоимость Тайсона в 5 млн евро.

Скриншот (Transfermarkt)

Чем прославился Тайсон в Украине

Тайсон Барселлос Фреда выступал за "Металлист" с 2010 по 2013 год. В харьковский период карьеры экс-игрок национальной сборной Бразилии провел 57 матчей и забил 13 голов. Дважды в составе этой команды он становился бронзовым призером чемпионата Украины.

Потом Тайсон перешел в донецкий "Шахтер", где стал настоящим лидером клуба - до 2021 года в футболке "горняков" футболист провел 182 матчей, поразив ворота соперников 37 раз.

Тайсон в составе "Металлиста" (фото: Wikimedia @Denos07)