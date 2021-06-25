Тайна украинского "Стоунхенджа": исследовали основное захоронение под 5-тысячелетним кромлехом

Кромлех состоит из 5 слоев почвы и каменного кольца. Удалось исследовать основное захоронение эпохи меди, которому около 5-5,5 тысяч лет. В нем и был погребен человек, над которым в древние времена создали это монументальное сооружение, которое по показателям веса составила около 400 тонн грунта и около 70 тонн гранита.

Как отметил руководитель экспедиции Дмитрий Тесленко, захоронение имеет некоторые отклонения от стандартного обряда постмариупольской или квитянской культуры, так как у покойника руки чуть согнуты в локтевых суставах, и ноги - в коленных суставах. В нем нет инвентаря, но над телом были остатки кожи животного на перекрытии.

По канонам и по погребальным обрядам энеолита, в таком погребении оставили хлебец из охры (красного цвета).

Под Днепром завершили исследования кромлеха возрастом до 5,5 тысячи лет и захоронения под ним (фото: скриншот видео)

Что именно символизировал такой хлеб, присущий для обрядов этих племен, точно сказать сложно: есть предположение, что он мог означать сердце, или из-за своего цвета - вместилищем крови.

"Что интересно, что пятно охры еще было нанесено слева от черепа, и мы можем говорить с большой долей вероятности, что этот хлеб готовился непосредственно перед погребением. Когда уже умершего поместили в могилу, сформировали этот хлебец, его погрузили. А потом у человека, который его лепил, эта масса осталась на руках - смесь глины с минеральным красителем. И потирая ладони он остатки этой массы скатал в небольшие катышки, которые попадали внутрь", - рассказал археолог.

Череп человека был пустым внутри, и в начале исследования был целым, но за 5,5 тысячи лет уже не смог выдержать поверхностное напряжение, и поэтому сложился. Впрочем, говорит ученый, в этом ничего такого страшного нет - наши антропологи его восстановят.

Знатным покойником оказался довольно молодой мужчина - на это указывают очень узкий таз, и надбровный валик. Позу, в которой он был погребен, некоторые ученые считают "позой угрозы".

Под Днепром в кургане исследовали главное захоронение монументального кромлеха (фото: скриншот видео)

"Интересно, что этот человек был достаточно хрупкого телосложения, с тонкими длинными пальцами. И мы зафиксировали у него травму на пальцах правой ноги. Ему что-то тяжелое упало на ногу, и оставило травмы", - рассказал исследователь.

Этот человек пользовался огромным уважением в обществе в том коллективе. Но почему имел такой высокий социальный статус, и ему была оказана такая честь после смерти, остается тайной для ученых.

"Простейшие объяснения не подходят к этому человеку: это не старейшина - он очень молодой, и не великан-воин, судя по комплекции... Нужно рассуждать в том плане, что этот человек имел какие-то знания, был носителем важных знаний для древнего коллектива", - высказал предположение археолог.

Видео: археологи рассказали об основном захоронении, над которым 5,5 тысячи лет назад возвели огромный кромлех