Таймер доставки и автоматический поиск ближайшего пункта: приложение Meest получило обновление

Так, в течение года Meest удалось расширить собственные сети почтоматов и отделений. Только в 2021-м компания всего за полгода увеличила количество партнерских отделений с 2500 в начале года до более 4500 отделений в июне. При этом сервисы, которые предложил оператор, приобрели такую ​​популярность среди потребителей, что компания решила и дальше работать над их диджитализацией.

В июне Meest представил обновленное приложение с новыми уникальными функциями. Подобных сегодня в Украине не имеет ни одно из приложений почтово-логистических операторов. Рассказываем, что именно изменилось.

Автоматический поиск ближайшего отделения или почтомата

Больше нет необходимости тратить время на поиск отделений и почтоматов. Теперь для того чтобы увидеть ближайший пункт или почтомат на телефоне, пользователям достаточно просто зайти в приложение. Система автоматически генерирует карту доступных отделений и терминалов, учитывая текущую геолокацию пользователя, и прокладывает кратчайший и самый удобный путь к выбранному пункту.

Напомним, что в случае, когда посылка отправляется через отделения, оформлять ее лучше также в приложении заранее. Это сэкономит время отправки, и в отделении пользователю будет достаточно уже просто показать свой номер телефона в приложении и отдать посылку.

Таймер сверхбыстрой доставки между почтоматами

Почтоматы Meest - единственные в Украине, через которые сейчас можно не только получать, но и отправлять посылки. Кроме того, в прошлом году оператор запустил сверхбыструю доставку между почтоматами по Киеву - процесс занимает лишь 5 часов. Чтобы ею воспользоваться, нужно вложить посылку в ячейку устройства до 11:00.

В новой версии приложения сервис усовершенствовали еще больше с помощью таймера. Теперь в момент, когда посылка оказывается в почтомате, система запускает обратный отсчет пяти часов. Это решение внедрено для того, чтобы клиенты Meest могли визуализировать продолжительность ожидания доставки и не беспокоиться за свою посылку. Сейчас услуга работает в тестовом режиме в Киеве.

Открытие ячеек почтомата без SMS

Сервис пути взаимодействия пользователя с почтоматами также был улучшен. С обновленной версией больше не нужно ждать смс, чтобы открыть ячейку терминала. Сделать это можно в один шаг, выбрав соответствующую команду с помощью приложения или чат-ботов Viber и Telegram. Кстати, такая синхронизация работы почтоматов с чат-ботами в мессенджерах (оформление, отправка, оплата) - личная разработка IT-отдела Meest, уникальная не только для Украины, но и для Европы.

Среди остальных дополнений: