Таїсія Повалій "відсвяткувала" з окупантами "звільнення Луганську від фашистів", але вони переплутали дати

Історичні дати переплутали

5 вересня Таїсія Повалій і низка російських співаків влаштували концерт на честь "звільнення Луганську від фашистських загарбників". Зокрема, на відео вона виконує пісню разом із російським актором Олександром Міхайловим.

Крім цієї парочки, на концерт також приїхав терорист і тимчасовий виконувач обов'язки керівника окупаційної адміністрації захоплених територій Луганщини Леонід Пасічник. Він заявив, що "народ Донбасу йде правильною дорогою".

А серед інших артистів окупантів і колаборантів повеселили Лариса Доліна, Сергій Шакуров, Володимир Стеклов та інші пропутінські діячі.

Однак у всьому цьому є цікава деталь. Звільнення УРСР від фашистських загарбників розпочалося 18 грудня 1942 року. У цей день було звільнено перший населений пункт української території - село Півнівка Мілівського району Ворошиловградської (нині Луганської) області.

А 14 лютого 1943 року першим серед обласних центрів України було визволено Ворошиловград - сучасний Луганськ. Виходить, що іншого приводу для концерту не знайшли, тому довелося "притягувати його за вуха" та знову крутити історію.

Скриншот: Вікіпедія

Таїсія Повалій під час війни Росії з Україною

Ще після Революції Гідності співачка виїхала до Москви, а згодом її внесли до бази "Миротворець".

Після повномасштабного вторгнення РФ до України заявила про підтримку Росії та вивезли з Києва стару матір до себе в Москву.

Сьогодні активно дає концерти в Росії та висловлює їй свою безмежну вдячність і любов. Так, на одному зі своїх виступів Повалій не стрималася: "Хочеться сьогодні сказати слова подяки улюбленій країні, великій країні. Росія, я люблю тебе". За що - невідомо.

Після концерту вона сказала, що зараз росіянам потрібно згуртуватися, коли на них зазіхають.

"Коли був переворот в Україні, я жила там. Я знаю на своєму досвіді, як це складно і як людям не вистачало духовного виховання, щоб всі переживали за сім'ї, щоб всі думали про своє майбутнє. Тому патріотична пісня виховує духовність. І я впевнена, що майбутнє у Росії велике. І наша молодь - вона могутня, вона мудра", - розповіла про свій "травматичний досвід" зрадниця.

Українські знаменитості засуджують та зневажають вибір артистки.

"Ти ще на коліна стань...Запам'ятайте це!!! І ніколи не пробачайте, вони всі почнуть колись лізти назад та благати їх пробачити. Але, на мою думку, їй шлях до України закритий назавжди. А, до речі, де її син? Вона ж його тут залишила, а що вона буде казати, коли його мобілізують?" - прокоментувала українська співачка Анастасія Приходько.

Скриншот: instagram.com/prykhodko_official

Син Повалій був проти війни, а потім передумав

Денис Повалій спочатку виступав проти вторгнення Росії.

Він заявив, що російське вторгнення було "штучно спровоковане", що це "розподіл українців за мовним принципом на своїх і чужих", а також що це сталося "через Майдан" та "через зривання георгіївської стрічки".

Але разом із тим називав повномасштабну війну "спеціальною воєнною операцією", і виступав на першому пропагандистському каналі. Подвійна позиція, хоча від дій матері й відгородився.

В Україні він не проживає. Після 24 лютого року виїхав на віллу батьків в Іспанію.