"Тато вирішив вбити маму". Зірка "Жіночого кварталу" шокувала спогадами про дитинство
Зірка "Жіночого кварталу" Ольга Жуковцева зізналася, що батько намагався вбити її маму, коли дівчинці було три роки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю акторки для YouTube-каналу "Слава+".
Деталі
Зі слів Ольги, мама завагітніла нею від "хулігана", який вів розгульний спосіб життя і вживав багато алкоголю.
Якось чоловік, будучи у дуже нетверезому стані, здійснив напад на її маму.
"Він вирішив вбити маму. Мені було три роки і я пам'ятаю, як закриваю маму, він її б'є. Я прям дуже маленька. А на наступний день, ніч, я спала з мамою, прокидаюся і все ліжко у крові. Він повністю розрізав мамі живіт, перерізав їй вени, пішов у свою кімнату, закрився і перерізав собі вени", - розповіла Жуковцева.
Поранення було настільки важке, каже зірка, що рідній людині артистці знадобилася серйозна операція.
Ольга Жуковцова (фото: instagram.com/zhukovtsova_olga)
"Моя мама доповзла до сусідів, викликала швидку і вони (батько з мамою, - Ред) лежали у сусідніх палатах. Мамі робили дуже важку операцію, бо він якусь артерію задів їй сердечну", - поділилася знаменитість.
Після цього вона та її брат Роман переїхали до бабусі та дідуся. Тим часом батько поїхав в Естонію, де у нього була на 10 років старша коханка.
"Він зраджував маму просто на її очах. Хтось Рому привів, він просто стояв під дверима, а той (батько, - Ред) пішов т***ись, а Рому десь у під’їзді залишив", - розповіла артистка.
На питання ведучого, чому мама зірки "Жіночого кварталу" продовжувала бути з цим чоловіком, Жуковцева відповіла, що все через низьку самооцінку.