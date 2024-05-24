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"Тато вирішив вбити маму". Зірка "Жіночого кварталу" шокувала спогадами про дитинство

П'ятниця 24 травня 2024 13:36
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"Тато вирішив вбити маму". Зірка "Жіночого кварталу" шокувала спогадами про дитинство Ольга Жуковцова (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка "Жіночого кварталу" Ольга Жуковцева зізналася, що батько намагався вбити її маму, коли дівчинці було три роки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю акторки для YouTube-каналу "Слава+".

Деталі

Зі слів Ольги, мама завагітніла нею від "хулігана", який вів розгульний спосіб життя і вживав багато алкоголю.

Якось чоловік, будучи у дуже нетверезому стані, здійснив напад на її маму.

"Він вирішив вбити маму. Мені було три роки і я пам'ятаю, як закриваю маму, він її б'є. Я прям дуже маленька. А на наступний день, ніч, я спала з мамою, прокидаюся і все ліжко у крові. Він повністю розрізав мамі живіт, перерізав їй вени, пішов у свою кімнату, закрився і перерізав собі вени", - розповіла Жуковцева.

Поранення було настільки важке, каже зірка, що рідній людині артистці знадобилася серйозна операція.

&quot;Тато вирішив вбити маму&quot;. Зірка &quot;Жіночого кварталу&quot; шокувала спогадами про дитинство

Ольга Жуковцова (фото: instagram.com/zhukovtsova_olga)

"Моя мама доповзла до сусідів, викликала швидку і вони (батько з мамою, - Ред) лежали у сусідніх палатах. Мамі робили дуже важку операцію, бо він якусь артерію задів їй сердечну", - поділилася знаменитість.

Після цього вона та її брат Роман переїхали до бабусі та дідуся. Тим часом батько поїхав в Естонію, де у нього була на 10 років старша коханка.

"Він зраджував маму просто на її очах. Хтось Рому привів, він просто стояв під дверима, а той (батько, - Ред) пішов т***ись, а Рому десь у під’їзді залишив", - розповіла артистка.

На питання ведучого, чому мама зірки "Жіночого кварталу" продовжувала бути з цим чоловіком, Жуковцева відповіла, що все через низьку самооцінку.

Раніше Жуковцова висловилася про хейт Кошового.

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