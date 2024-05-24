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"Папа решил убить маму". Звезда "Женского квартала" шокировала воспоминаниями о детстве

Пятница 24 мая 2024 13:36
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"Папа решил убить маму". Звезда "Женского квартала" шокировала воспоминаниями о детстве Ольга Жуковцова (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда "Женского квартала" Ольга Жуковцева призналась, что отец пытался убить ее маму, когда девочке было три года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью актрисы для YouTube-канала "Слава+".

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По словам Ольги, мама забеременела ею от "хулигана", который вел разгульный образ жизни и употреблял много алкоголя.

Однажды мужчина, будучи в очень нетрезвом состоянии, напал на ее маму.

"Он решил убить маму. Мне было три года и я помню, как закрываю маму, он ее бьет. Я прям очень маленькая. А на следующий день, ночь, я спала с мамой, просыпаюсь и вся кровать в крови. Он полностью разрезал маме живот, перерезал ей вены, пошел в свою комнату, закрылся и перерезал себе вены", - рассказала Жуковцева.

Ранение было настолько тяжелое, говорит звезда, что родному человеку артистке понадобилась серьезная операция.

&quot;Папа решил убить маму&quot;. Звезда &quot;Женского квартала&quot; шокировала воспоминаниями о детстве

Ольга Жуковцова (фото: instagram.com/zhukovtsova_olga)

"Моя мама доползла до соседей, вызвала скорую и они (отец с мамой, - Ред) лежали в соседних палатах. Маме делали очень тяжелую операцию, потому что он какую-то артерию задел ей сердечную", - поделилась знаменитость.

После этого она и ее брат Роман переехали к бабушке и дедушке. Тем временем отец уехал в Эстонию, где у него была на 10 лет старше любовница.

"Он изменял маме прямо на ее глазах. Кто-то Рому привел, он просто стоял под дверью, а тот (отец, - Ред) пошел т***ись, а Рому где-то в подъезде оставил", - рассказала артистка.

На вопрос ведущего, почему мама звезды "Женского квартала" продолжала быть с этим мужчиной, Жуковцева ответила, что все из-за низкой самооценки.

Ранее Жуковцова высказалась о хейте Кошевого.

Также Артем Пивоваров признался, действительно ли у него есть жена.

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